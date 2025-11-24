למרות שחשק בו: הביקור שנתניהו נאלץ לדחות בגלל האירוע הקטלני

( צילום: Chaim Goldberg/FLASH90 )

ביקור של ראש הממשלה בנימין נתניהו שתוכנן להתקיים בעוד שבועות ספורים, במהלך חודש דצמבר, בהודו - נדחה בעקבות פיגוע הטרור במדינה לפני כשבועיים.

לפי הדיווח הערב (שני) של גיא עזריאל, הכתב המדיני של ערוץ I24NEWS, סביבתו של נתניהו החליטה לדחות את הביקור שנתניהו ציפה לו. הביקור ככל הנראה יידחה לתחילת השנה האזרחית הבאה. ביקורו הקודם של נתניהו בהודו התקיים בשנת 2016. מאז במשך כמעט עשור לא ביקר במדינה. מספר המדינות שבהן יכול נתניהו לבקר, בינתיים, מצמוצמת בשל המלחמה בעזה וצווי המעצר שהוצאו נגדו. הפיגוע האמור, שבו נרצחו שמונה בני אדם ונפצעו עוד עשרות רבות, אירע סמוך לתחנת המטרו של מצודת להאל קילה שבמרכז ניו דלהי בהודו. מהומה במליאה: לזימי סולקה בכוח מהדוכן בעקבות דבריה, "יש גבול!" | צפו יאיר טוקר | 23:23 לפי הדיווחים, הפיצוץ התרחש בתוך רכב שעמד בכביש הראשי שבאזור הצפוף של צ’אנדני צ’וק, אחד האתרים ההיסטוריים והתיירותיים המרכזיים בבירה ההודית.

הפיגוע בהודו, הלילה ( צילום: לפי סעיף 27א )

לפי רשתות הטלוויזיה בהודו, כוחות החירום שהוזעקו למקום מצאו כמה כלי רכב ואופנועי ריקשה עולים באש. סגן מפקד שירותי הכבאות בעיר מסר כי לפחות שישה כלי רכב ושלוש ריקשות נשרפו כליל. עדי ראייה סיפרו על "רעש עז ועמוד אש שהתנשא מעל הכביש", ולאחר מכן על עשן סמיך שכיסה את הסביבה.

משטרת דלהי הקימה במקום אזור ביטחון רחב והורתה לתושבים להתרחק. דובר המשטרה מסר כי "כל האפשרויות נבדקות" באשר לסיבת הפיצוץ, והוסיף כי המספרים המדויקים של ההרוגים והפצועים עדיין מתבררים בבתי החולים שאליהם הועברו הנפגעים. במקביל הוכרזה כוננות גבוהה בבירה ובמומבאי מחשש לפיגועים נוספים.

צילומים שזוהו ואומתו על ידי כלי התקשורת הבינלאומיים מראים אש בוערת בכביש הראשי הסמוך לתחנת המטרו ולתחנת המשטרה שמול המצודה.

באחד הסרטונים נראים כלי רכב שרופים ולצדם כוחות הצלה מנסים להשתלט על השריפה. בתמונות נוספות נראים חיילים ושוטרים עומדים מאחורי סרטי אזהרה צהובים, ובמרחק מהם נראית מכונית לבנה מפויחת ולצידה כבאית.