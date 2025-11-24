מרדכי דוד מתעמת עם חברי הכנסת בדיון ( צילום: ערוץ כנסת )

הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת הפכה הבוקר (יום שני) לזירת התנגשות פוליטית ואישית, כאשר התכנסה לדיון סוער תחת הכותרת המטלטלת: "היעדר אכיפה נגד מטרידי עיתונאים ומפגינים סדרתיים וסכנה ממשית לחיי אדם". הדיון, שיזמו חברי כנסת מהאופוזיציה, התקיים על רקע שורה של אירועי אלימות קשים שהופנו לאחרונה כלפי עיתונאים במילוי תפקידם.

אולם, עוד לפני שהחל הדיון המהותי בנוגע לאכיפת החוק, נרשמה דרמה חריגה באולם הוועדה. במהלך פתיחת הדיון, התגלה כי מרדכי דוד, פעיל ימין מרכזי, נכנס לאולם הוועדה – וזאת על אף שהוצא נגדו לאחרונה צו הרחקה מביתו של חבר הכנסת גלעד קריב (המשמש כחבר בוועדה). נוכחותו של דוד עוררה תגובה מיידית: נוכחותו של דוד לא רק עוררה תדהמה אלא זכתה לקבלה חמה: חלק מהנוכחים באולם קיבלו אותו במחיאות כפיים, מעשה שסימן את חציית הקווים בין דיון מקצועי לעימות פוליטי גלוי. הבהרה משפטית: גורמים בוועדה מיהרו להבהיר כי צו ההרחקה מונע מדוד להתקרב רק לביתו של קריב, אך אינו מהווה מניעה חוקית לכניסתו למשכן הכנסת ולדיוני הוועדות הפתוחים לציבור.

חה"כ משה סעדה במתקפה ( צילום: ערוץ כנסת )

בפתח הדיון, הבהיר יו"ר הוועדה, ח"כ צביקה פוגל, את מטרת הכינוס: "המטרה למנוע את המשך הלהבה העלולה לפגוע במי מהעיתונאים שהם הפה של הציבור".

מנגד, ח"כ יסמין פרידמן טענה כי ההתנהלות של הפעיל המרכזי מעוותת את הדיון הציבורי, ואף העניקה לכך כינוי ציני: "יש הרגשה שיש כאן אירוע כמו 'כוכב נולד' ויש כוכב חדש בשם מרדכי דוד". היא הוסיפה כי ככל שמתקרבים לבחירות, "הדברים נהיים קיצוניים יותר ואנשים רוצים להיות בולטים על ידי אלימות".

קריאות "צביעות": חברי הקואליציה משיבים אש

חברי הכנסת מהקואליציה לא נותרו חייבים והאשימו את האופוזיציה בצביעות סלקטיבית.

ח"כ משה סעדה תקף חזיתית: "אין גבול לצביעות. שלוש שנים מפרים את החוק בגסות כאשר רודפים ילדים של שרים וחברי כנסת. לא שמעתי [מכאן] אף אחד... כולם שתקו. מתי זה כאב לכם? כשחסמו את גיא פלג. פתאום כששמים לכם תמונת מראה. אני אומר בואו נירגע ונפסיק עם זה".

ח"כ אושר שקלים חיזק את הטענות: "יש כאן מישהו ששם לכם מראה מול הפרצוף ללא אלימות וגידופים ופתאום אתם מבקשים דיון. הנחת היסוד שלכם שגיא פלג הוא עיתונאי ואסור לתקוף, אבל את כתבי ערוץ 14 מהימין אפשר וזה בסדר. אתם רואים תמונה מכוערת על ההתנהגות שלכם".

מרדכי דוד בדיון הוועדה ( צילום: ערוץ כנסת )

נטישת האופוזיציה: דברים קשים בלב הדיון

המתיחות באולם הגיעה לשיא במהלך עדות של עיתונאים, שהפכה לעימות חריף בין הצדדים הפוליטיים בוועדה. בכתב הבקשה לכינוס הדיון נטען במפורש כי המטרה היא לדון בחוסר האכיפה נגד "מפגינים סדרתיים ובראשם מרדכי דוד", אך עיתונאים מערוץ 14 שהוזמנו להעיד הפנו את האש כלפי חברי הכנסת מהאופוזיציה.

מוטי קסטל, עיתונאי ערוץ 14, העיד על אלימות קשה שחווה בהפגנות: "חטיפת מיקרופונים וטלפון, בעיטות, מכות יריקות ומילה אחת לא שמעתי מכם - חברי האופוזיציה. אני שומע כאן את חברי הכנסת שמאוד מוטרדים מחופש הביטוי רק כאשר זה מייצג צד אחד... אתם חבורת צבועים וסלקטיבים".

על רקע הדברים הקשים והעימות החריף, ובמהלך דברים מעוררי מחלוקת שאמר גם האב השכול מאיר אטיאס, חברי כנסת מהאופוזיציה עזבו את הדיון במחאה. הנטישה הדרמטית הפכה את הדיון בנושא כה רגיש – חופש העיתונות – לקרב פוליטי עכור ומפולג.