מזג האוויר היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה של הטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. יתכן אובך.
על פי השירות המטאורולוגי, כמות משקעים משמעותית תחל מהלילה (שלישי) בשעה 03:00 עד השעה 17:00. התראה מוקדמת צהובה על כמות משקעים משמעותית בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה. כמות הגשם הצפויה 10 עד 15 מ"מ
כמות משקעים משמעותית תחל מ- 25/11 בשעה 00:00 עד 15:00. התראה מוקדמת צהובה על כמות משקעים משמעותית בגליל עליון מערבי, בגליל תחתון מערבי, בעמק יזרעאל, בכרמל, במישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי והדרומי, בשפלה, בצפון השומרון, בדרום השומרון, בהרי יהודה ובצפון מערב הנגב. כמות הגשם הצפויה 35 עד 50 מ"מ.
התראה מוקדמת צהובה על הצפות בכרמל, במישור החוף הצפוני, בגוש דן, בדרום מישור החוף, בדרום השפלה ובצפון מערב הנגב ב-25/11 מ-00 עד 12.
התראה מוקדמת כתומה על הצפות בעמק יזרעאל, בצפון השרון, בצפון השפלה ובצפון השומרון ב-25/11 מ-00 עד 12.
התראה מוקדמת צהובה על שטפונות בזק במדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה ב-25/11 מ-03 עד 17.
הנחיות מצילות חיים
- אין לחצות כביש מוצף - לא ברגל ולא ברכב.
- אין להגיע לאזורים המועדים לשיטפונות.
- בזמן הצפה אין להיכנס למפלסים תת-קרקעיים כגון מרתפים או חניונים.
- אין להשתמש במעליות הנמצאות במפלס הקרקע או מתחתיו בזמן הצפה.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בבוקר יוסיפו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. עדיין קיים חשש מהצפות במישור החוף ובשפלה, וחשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. הגשם יתמעט בהדרגה במהלך היום ויפסק בערב.
ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 15-26
תל אביב: 20-28
באר שבע: 18-29
חיפה: 20-29
טבריה: 18-29
צפת: 15-24
אילת: 22-32
0 תגובות