יריות ליד אוניברסיטת תל אביב: שני פצועים, אחד במצב קשה

גבר כבן 30 פונה הערב (ראשון) לבית החולים איכילוב בתל אביב, כשמצבו קשה, בעקבות אירוע ירי ליד אוניברסיטת תל אביב, ברחוב חיים לבנון בעיר הגדולה. בנוסף פונה מהאזור גבר שנינשנפצע בינוני.

זה קרה בסביבות השעה 22:30 בערב. לפי דיווחים נראה רכב נמלט מהזירה. כוחות חירום ובהם חובשים ופרמדיקים שם מד"א ואיחוד הצלה הגיעו לזירה, ופינו לבית החולים את הפצועים. חיים ביטון, אבי מרציאנו וישראל פרץ חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נפצע באירוע אלימות וסבל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני מציל בזירה שכלל חבישות ועצירת דימומים".

ישראל ביטון נהג אמבולנס באיחוד הצלה הוסיף: "לאחר הטיפול הראשוני בזירה הוא פונה באמבולנס איחוד הצלה לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ להמשך טיפול בבית החולים איכילוב כשבשלב זה מצבו מוגדר קשה".

חובשי מד"א נריה חדד, דניאל גיאת ויצחק לינדנפלד, סיפרו: "הגענו לזירה וראינו גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. סמוך למקום האירוע מצאנו גבר בן 24 שנפצע באורח בינוני".

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, כאשר ההערכה היא כאמור שמדובר באירוע על רקע פלילי. מהמשטרה נמסר הערב: "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות ירי ברחוב חיים לבנון בת"א. מהמקום פונו 2 פצועים במצב קשה ובינוני(ע"פ גורמי רפואה). כוחות משטרה במקום. הרקע לאירוע ע"פ החשד פלילי".

ממד"א נמסר: "בשעה 22:35 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על פצוע באירוע אלימות ברח' חיים לבנון בתל אביב יפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב גבר כבן 30 במצב קשה ולא יציב, בהכרה עם פציעות חודרות".