אוסף את השב"חים לרכבו ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי יחידת המעברים במחסום עופר בכניסה לירושלים, כוח תצפיתניות של איסוף קרבי דיווח אמש (מוצ"ש) כי זיהה רכב חשוד שעצר בסמוך לגדר ההפרדה בכביש 443, העלה אליו שני חשודים והמשיך בנסיעה לכיוון ירושלים.

תוך זמן קצר איתרו הכוחות את הרכב כשהוא נכנס למחסום וביקשו ממנו לעצור לבדיקה. ברכב נהג אדם לבוש במדי צה״ל בדרגת רב-סרן, כשאיתו ברכב יושבים שני החשודים. בבדיקה ראשונית טען הנהג כי הוא משרת במילואים, מכיר את השניים ולקח את שני החשודים טרמפ לירושלים. לאחר בדיקה מעמיקה שביצעו הכוחות במחסום, התברר כי שני החשודים הינם תושבי השטחים ללא אישורים המנסים להכנס לירושלים.

עם כפכפים ומדים ( צילום: דוברות המשטרה )

נהג הרכב התבקש לצאת מהרכב לבירור נוסף, והלוחמים הופתעו לגלות שהוא לבוש מדים - וכפכפים.

מבירור שביצעו הלוחמים מול גורמי צה״ל עלה כי הנהג אינו משרת מילואים פעיל, וכי שירותו הסתיים לפני כשלושה שבועות.

על פי החשד, החשוד עלה על המדים במטרה להימנע מבדיקה או לטשטש את נסיבות נסיעתו עם השניים.

בעקבות זאת נעצר החשוד, יחד עם שני השוהים הבלתי חוקיים, וכולם הועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים.

בשבוע האחרון, משמר הגבול עצרו 344 שוהים בלתי חוקיים ו-42 חשודים שסייעו בהסעתם, הלנתם והעסקתם בגזרות השונות. "לוחמי מג״ב ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי־חוקיים ולמנוע את כניסתם לישראל", נמסר מדוברות המשטרה.