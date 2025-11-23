פעילי "יש עתיד" ממשיכים במסע ההסתה נגד המגזר החרדי בעקבות השינוי המסתמן בחוק הגיוס. הבוקר, ערכו הפעילים הפגנה מול הקריה בתל אביב בהשתתפות היו"ר ח"כ יאיר לפיד, כשחלק מהפעילים, אנשי מילואים, לבשו את מדי צה"ל - זאת לכאורה בניגוד לפקודות מטכ"ל האוסרות זאת שלא בשירות (חדשות)
קיצוני המגזר הליטאי שוברים שיא חדש בזלזול בכבודה של תורה: תמונתו של מרן רה"י הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן שולבה בתוכנת פוטושופ במדי צה"ל והופצה ברשת החברתית. לצידה, נכתבו דברי לעג כנגד מרן. גורם חינוכי: "פגיעה חמורה בכבוד התורה, על כולנו לזעוק על כך. זו חציית קו אדום מסוכנת"
המלחמה בחרדים החדשים: חייל חרדי הנמצא בשלבי טירונות, קיבל מכתב מגורם עלום, הקורא לו לעזוב בתוך שבועיים את צה"ל, ומזהיר אותו: "נלחם בך, בכל החזיתות, במקומות ובזמנים הנכונים" על החתום: "מנהיג מרד גטו וורשא הבני ברקי". החייל: אני גאה להיות בצה"ל ולהישאר חרדי
פסק הלכה של הרב משה זאב זארגער, מחבר השו"ת 'וישב משה' המתפרסם בימים אלה על גבי לוחות המודעות, קורא לגרש מבתי המדרש החרדיים חיילים חרדים הלבושים במדי צה"ל. לפי הרב זארגער: "הבגדים הללו מטמאים במגע ומשא, להתפלל עם בגדים כאלה זה כמו להתפלל עם שתי וערב"