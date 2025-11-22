ואנונו בכלא כפי שצילם אביגדור פלדמן ( צילום: צילום מסך אתר רשמי | וואלה )

הערב תחשף לראשונה בסדרה הדוקומנטרית "ואנונו" (כאן 11) הצצה נדירה ואסורה אל ליבת הסוד: תא הכלא שבו הוחזק מרגל האטום, מרדכי ואנונו, בבידוד מוחלט בכלא אשקלון.

ואנונו, שהורשע במסירת צילומים ומידע סודי מהכור הגרעיני בדימונה לעיתון בריטי ונשפט ל-18 שנות מאסר, הוחזק בתנאי סודיות ובידוד קיצוניים. על פי הדיווח, נאסר עליו ליצור קשר עם אסירים אחרים בתאים הסמוכים לו – אך באופן אירוני, אחד משכניו היה לא אחר מהמרגל מרקוס קלינגברג, שפעל שנים רבות כסוכן של המודיעין הסובייטי.

הכור האטומי כפי שצילם ואנונו ( צילום: צילום מסך מתוך כאן )