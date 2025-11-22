כיכר השבת
כך נשבר הבידוד: עו"ד הגניב ויסקי ומצלמה לתא של מרגל האטום | תיעוד

בסרט הדוקומנטרי "ואנונו" נחשפים צילומים נדירים מתא הבידוד המוחלט של מרגל האטום בכלא אשקלון | הברחת מצלמה: התמונות צולמו על ידי עו"ד אביגדור פלדמן, שהבריח מצלמה ובקבוק וויסקי לתא במהלך ביקור (בארץ)

ואנונו בכלא כפי שצילם אביגדור פלדמן (צילום: צילום מסך אתר רשמי | וואלה)

הערב תחשף לראשונה בסדרה הדוקומנטרית "ואנונו" (כאן 11) הצצה נדירה ואסורה אל ליבת הסוד: תא הכלא שבו הוחזק מרגל האטום, מרדכי ואנונו, בבידוד מוחלט בכלא אשקלון.

ואנונו, שהורשע במסירת צילומים ומידע סודי מהכור הגרעיני בדימונה לעיתון בריטי ונשפט ל-18 שנות מאסר, הוחזק בתנאי סודיות ובידוד קיצוניים. על פי הדיווח, נאסר עליו ליצור קשר עם אסירים אחרים בתאים הסמוכים לו – אך באופן אירוני, אחד משכניו היה לא אחר מהמרגל מרקוס קלינגברג, שפעל שנים רבות כסוכן של המודיעין הסובייטי.

הכור האטומי כפי שצילם ואנונו (צילום: צילום מסך מתוך כאן)

הפרת הכללים: הברחה של וויסקי ומצלמה

הצילומים המהווים את ליבת החשיפה צולמו במהלך מעשה חתרני ומפתיע שאפשר רק לעורך דינו של ואנונו לבצע:

עורך הדין אביגדור פלדמן קיים ביקור מיוחד בתא השמור של המרגל, שהתנצר, במהלך חגיגות הסילבסטר. פלדמן, שהותר לו להיכנס, הגניב מצלמה ואף בקבוק וויסקי אל תוך התא, ושם חגג עם לקוחו את השנה האזרחית החדשה. התיעוד הלא-מאושר שצולם באותו לילה מביא כעת, עשרות שנים לאחר מכן, הצצה נדירה לאחד האסירים המסווגים והשמורים ביותר בתולדות המדינה.

על אף שוואנונו שוחרר מהכלא לפני 20 שנה, מערכת הביטחון ממשיכה להטיל עליו עד היום מגבלות חמורות – בנימוק שהוא עדיין נחשב למסוכן מבחינה ביטחונית. התיעוד החדש מדגיש את האובססיה הביטחונית סביב המרגל ואת נחישותו של עורך דינו לשבור, ולו לרגע, את חומת הבידוד האטומה.

