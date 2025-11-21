כיכר השבת
הרב הראשי מספיד את רה"ע: "עמדה לצדם של שומרי הדת, כמו גם של הציבור החילוני"

הרב קלמן בר, שהיה בעבר הרב הראשי לעיר נתניה, מספיד את רה"ע מרים פיירברג-איכר, ומציין כיצד הצליחה לתת לכל קבוצה את שמגיע לה (חדשות)

(צילום: Miriam Alster/Flash90)

תושבי נתניה מכל המגזרים העדות והחוגים מרכינים ראש באבל גדול על לכתה של ראש העיר הגברת מרים פיירברג איכר ע"ה שהלכה לעולמה אחרי מחלה קשה וייסורים גדולים.

מרים הייתה אשת חזון שראתה מול עיניה את טובת תושבי העיר נתניה ואת מימוש שאיפתם לשגשוגה של העיר ולהפיכתה לאחת הערים החשובות והמשפיעות בישראל. היא חתומה על אין ספור מיזמים ופרויקטים מהפכניים בעיר, ברוח ובגשם. מיזמים שיצרו את הפסיפס המדהים של העיר נתניה.

מרים הצליחה לשמור על גשר יציב ואיתן בין חלקי החברה הישראלית. היא עשתה זאת גם בתקופות שמדינת ישראל ידעה סערות אמוציונלית קשות. תמיד שמרה על החיבור בין הקצוות השונים של עם ישראל. היא הדגישה את הטוב והמאחד, וסירבה ליפול אל הפילוגים והמחנאות.

לצד הראיה הכללית שאפיינה אותה, היא ראתה כל תושב ותושב באופן פרטי לפי צרכיו האישיים. בכך הייתה מרים כמו אמא של תושבי נתניה, וכך הם ישמרו את זכרה.

עמדה לצדם של שומרי הדת, כמו גם של הציבור החילוני בעיר. ידעה לתת לכל קבוצה את מה שמגיע לה: את פריחת התרבות העירונית מצד אחד, ואת שימור המסורת ובניית בתי כנסת ומקוואות מצד שני.

באופן אישי אני חב לה רבות. מרים הייתה זו שהביאה אותי לכס רבנות העיר נתניה, ולאחר מכן עבדה קשה מאוד בתקופת מחלתה, כדי שאזכה בתפקיד הרב הראשי לישראל. לנצח אזכור לה טובה מרובה זו.

תושבי נתניה ועם ישראל כולו ינצרו את זכרה הטוב והמאחד בליבם.

3
אשה חשובה ומסורה
אלון
2
ההספד על גבול הפלילי...
נו נו
1
ברוך דיין האמת
אסתר

