טרגדיה במושב: טרקטורון התהפך בתאונה מחרידה, הנהג נהרג במקום

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

גבר כבן 50 נהרג הערב (חמישי) במושב בית שקמה שבמועצה האזורית חוף אשקלון בחוף הארץ, לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים עם כלי רכב במושב בעת שרכב על טרקטורון.

התאונה התרחשה מעט לאחר השעה 16:30 אחר הצהרים, בסמוך לשקיעה. הטרקטורון התהפך כתוצאה מהתאונה. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום ניסו להציל את חייו וביצעו בו פעולות החייאה. אולם הוא סבל מחבלת ראש קשה מאוד ולמרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו במקום. אלישיב מזרחי, שלום שמואל וצחי שרביט חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב וטרקטורון. ביצענו פעולות החייאה ממושכות על רוכב הטרקטורון בניסיון להציל את חייו אך למרבה הצער נקבע מותו עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

( צילום: דוברות זק"א 360 )

פרמדיק מד"א איתן לסרי וחובש מד"א אנדריי וולקוב, סיפרו: "רוכב הטרקטורון היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלה קשה בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

מאיר בוסקילה, ראש צוות זק"א אשקלון וצבי עזרא ונתי שחף מתנדבי זק"א מרחב לכיש צוות אשקלון סיפרו: "הגענו למקום וראינו את רוכב הטרקטורון כשהוא ללא רוח חיים לאחר שנפגע מרכב, מדובר בזירה קשה מאוד. יחד עם חבר מתנדבי זק"א צוות אשקלון אנחנו מטפלים בכבוד המת ובאיסוף הממצאים".

( צילום: דוברות זק"א 360 )

יעקב ליברמן, דובר זק״א 360, מוסר: ״עם קבלת הקריאה הוזנקו מתנדבי זק״א 360 ממרחב לכיש אל זירת האירוע. מדובר באירוע קשה מאוד. מתנדבי הארגון מסייעים בשעה זו לבוחני התנועה ומטפלים בכבוד המת ואיסוף הממצאים.״

המשטרה הודיעה כי פתיחה בחקירת נסיבות האירוע. המשטרה מסרה בין היתר כי "בוחני התנועה של משטרת ישראל הגיעו לזירה ואספו ממצאים, במסגרת חקירת נסיבות התאונה".