נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא (54), נהרג הערב בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6, לאחר שהתנגש עם אופנועו ברכב פרטי באזור לכיש. התאונה אירעה סמוך למושב כפר מנחם, ובמשטרה חושדים כי הרכב המעורב עלה מהשטח אל הכביש ופגע בשגיא, שנהג להגיע לדיוניו המשפטיים כשהוא רכוב על אופנוע.

מהרשות השופטת נמסר: "בצער רב ובהלם עמוק אנו מודיעים על פטירתו של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא, שנהרג הערב בתאונת דרכים. הנשיא שגיא היה שופט מוכשר ומבטיח, מנהיג, אהוד ואהוב בקרב כל מי שזכה להכירו, שהגיע להישגים מקצועיים בגיל צעיר, ומותו הוא אבידה גדולה למערכת המשפט שבה כיהן כשופט כעשרים שנים. לצד זאת הוא היה איש משפחה מסור, בעל ואב, אוהד ספורט מושבע וחבר יקר ואהוב לעמיתיו ולסובביו".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד למנוח ואמר: "המום וכואב על מותו הטרגי של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא. השופט שגיא היה משפטן מבריק וחד תפיסה, שופט אדיר ששילב ידע מקצועי עצום עם יושרה יוצאת דופן. התרשמתי מרחוק כל העת מהתמהיל הנדיר שהוא שיקף: שופט בעל שיעור קומה וסמכותי, עם סיפור אישי מרגש, שהיה ידוע בראש ובראשונה כאדם ערכי, עניו וטוב לב, אשר ראה תמיד את האדם שעומד מולו ושאף לשלום ולגישור. מערכת המשפט איבדה היום את אחד מטובי בניה ומנהיגיה".

שר המשפטים יריב לוין הביע אף הוא את תנחומיו: "קיבלתי בתדהמה ובצער רב את הידיעה על מותו בטרם עת של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב' השופט בני שגיא. הנשיא שגיא היה משפטן מבריק, שופט יוצא דופן, אהוד ומוערך על ידי עורכי דין ומתדיינים כאחד. הנשיא שגיא קיבל על עצמו את המשימה המורכבת של ניהול בית המשפט המחוזי בבאר שבע, והפך אותו כבר בראשית כהונתו לבית משפט שנהנה מאמון ציבורי רחב. הנשיא שגיא היה בעל יכולות ניהול יוצאות דופן ויחסי אנוש נדירים. כל אלה, לצד ידע מקצועי רחב, הקנו לו מעמד של סמכות מקצועית וניהולית, הן בקרב עמיתיו השופטים, הן בקרב עורכי הדין, והן בקרב כלל הציבור שנחשף לעשייתו. הנשיא שגיא יחסר מאוד למערכת המשפט בכלל, לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בפרט, ולי באופן אישי".

צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של שגיא במקום. רועי חזי, צבי זילברמן ומאיר אביבי מצוות הרפואה מסרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת במעורבות רוכב אופנוע ורכב. כשהגענו למקום התאונה ראינו את רוכב האופנוע שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום". שוטרי תחנת קרית מלאכי ובוחני תאונות הדרכים החלו בחקירת נסיבות המקרה.

שגיא, שהיה צעיר נשיאי בתי המשפט בישראל, החל את דרכו המקצועית בשנת 2000 לאחר לימודי משפטים במרכז הבינתחומי והתמחות בפרקליטות מחוז מרכז. לאחר שבע שנים כפרקליט במחלקה הפלילית, מונה ביוני 2007 לשופט בית משפט השלום בתל אביב. בשנת 2013 קודם לתפקיד סגן נשיא בתי משפט השלום במחוז, וב-2015 החל לכהן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם מונה לסגן נשיא בשנת 2020. ביוני 2024 עבר לכהן כנשיא בפועל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ומינויו הקבוע לתפקיד נכנס לתוקף באפריל 2025.

השופט שגיא נחשב למשפטן מוערך שסומן כמועמד לכהונה בבית המשפט העליון. עמיתיו למקצוע הדגישו את יכולתו בגיבוש הסדרים בתיקים סבוכים, לצד איכות עבודה גבוהה ויחסי אנוש יוצאי דופן. לאורך השנים שימש גם כמרצה במוסדות אקדמיים שונים בתחומי המשפט הפלילי ודיני הראיות.