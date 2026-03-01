כיכר השבת
במסר מיוחד לעם ישראל

נתניהו על גג הקריה: "אני מחכה לרגע הזה כבר ארבעים שנה"

ראש הממשלה נתניהו צילם היום מסר מיוחד לעם על גג הקריה, ברקע האירוע הנורא בבית שמש, וההצלחה המדהימה בחיסולו של מנהיג הטרור העולמי עלי חמינאי | "אני מחכה לרגע הזה כבר ארבעים שנה", אמר נתניהו למצלמה (מדיני) 

| צילום: צילום: רועי אברהם, לע"מ
ראש הממשלה התייצב היום (ראשון) על גג הקריה בתל אביב, והעביר מסר לעם ברקע האירועים: ״חיסלנו את הרודן חמינאי ועשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, שיתגברו עוד יותר בימים הקרובים״

״סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד", אמר נתניהו. "נתתי הנחיות להמשך המערכה. אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי.

כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים", הבטיח ראש הממשלה.

נתניהו התייחס גם לטרגדיה בבית שמש: "עם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן, בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. ליבי יוצא אל המשפחות, ואני שולח בשם כולכם, אזרחי ישראל, איחולי החלמה לפצועים.

אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל, כפי שלא היה מעולם, למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידתנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזו גם את סיועה של ארה"ב, את ידידי, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, את צבא ארה"ב. שילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה - להכות את משטר הטרור שוק על ירך. כך הבטחתי - וכך נעשה״.

כן (88%)

לא (12%)

0 תגובות

מה שביבי עשה עוד 100 שנה אחרים לא היו עושים פשוט אין דברים כאלה
שינדלר
אמת ויציב.
א ונה
אבל במבחן התוצאה שנות השלטון לא רגועות בכלל...אין מנוחה לעם ישראל
יכול להיות
מה זה קשור הם מנסים מכל כיוון פעם עזה פעם לבנון םעם ערבים ישראלים פעם חולים פעם איראן לכולם בראש לא להיות סתום
..
לפיד הפחדן בנט הפטפתן ( הנכלן ) גנץ השמאלן. לעולם לא הוי עושים את זה למען בטחון אזרחי ישראל הם דאגו לכסא שלהם וחמישים וארבע מליון דולר לערבים על חשבון משלם המיסים הישראלי
משה
ה'' שומר ישראל ושולח שליחיו הנאמנים לסכל את אוייבי עמנו. מגלגלים זכות על ידי זכאי!
חיים אליעזר

