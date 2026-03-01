נתניהו על גג הקריה: "אני מחכה לרגע הזה כבר ארבעים שנה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום (ראשון) על גג הקריה בתל אביב, והעביר מסר לעם ברקע האירועים: ״חיסלנו את הרודן חמינאי ועשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, שיתגברו עוד יותר בימים הקרובים״

״סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד", אמר נתניהו. "נתתי הנחיות להמשך המערכה. אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי.

כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים", הבטיח ראש הממשלה.

נתניהו התייחס גם לטרגדיה בבית שמש: "עם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן, בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. ליבי יוצא אל המשפחות, ואני שולח בשם כולכם, אזרחי ישראל, איחולי החלמה לפצועים.

אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל, כפי שלא היה מעולם, למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידתנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזו גם את סיועה של ארה"ב, את ידידי, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, את צבא ארה"ב. שילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה - להכות את משטר הטרור שוק על ירך. כך הבטחתי - וכך נעשה״.