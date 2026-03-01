המראת המטוסים לתקיפות - צילום: דובר צה"ל המראת המטוסים לתקיפות | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:10 המראת המטוסים לתקיפות ( צילום: דובר צה"ל )

יממה וחצי אל תוך מבצע 'שאגת הארי', דובר צה"ל מפרסם הערב (ראשון) נתונים ותיעודים דרמטיים מתוך התקיפות ברחבי איראן והשמדת מערכות ההגנה האיראניות, לצד השמדת כטב"מים ששוגרו לישראל.

דובר צה"ל מדגיש כי בשעות האחרונות, מטוסי חיל האוויר פועלים בעליונות אווירית בשמי טהרן, תוקפים ומשמידים מטרות רבות. בין המטרות שהותקפו: משגרי טילים בליסטיים, מפקדות, מערכות הגנה איראניות ומפקדות של משטר הטרור האיראני. במקביל מערכי ההגנה האווירית והבקרה עם מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, יירטו בהצלחה מתחילת המבצע יותר מ-50 כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל.

תקיפת מערכת הגנה איראנית - צילום: דובר צה"ל תקיפת מערכת הגנה איראנית | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:07 תקיפת מערכת הגנה איראנית ( צילום: דובר צה"ל )

מוקדם יותר היום עדכן דובר צה"ל כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף בשמי טהרן לעבר עשרות מפקדות ומטות מרכזיים של משטר האייתוללות. בין היתר הותקף המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים באיראן, ששימש מרכז פיקוד ושליטה האחראי לחבר בין הדרג הפיקודי לכוחות המשטר בשטח והוביל את הדיכוי האכזרי נגד העם האיראני.

יירוט הכטב"מים - צילום: דובר צה"ל יירוט הכטב"מים | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:12 יירוט הכטב"מים ( צילום: דובר צה"ל )

בנוסף, הושמדה מפקדת "ת'אראללה" ששימשה כמפקדת ההגנה על טהרן מפני איומים צבאיים. לפי דובר צה"ל, "השמדת המפקדות תפגע במאמצים של משטר הטרור האיראני לשמר את יציבותו".