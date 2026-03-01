כיכר השבת
יותר מ-700 גיחות ואלפי חימושים: כך סלל חיל האוויר את הדרך לטהרן תוך 24 שעות | תיעוד

בשעות האחרונות, מטוסי חיל האוויר פועלים בעליונות אווירית בשמי טהרן, תוקפים ומשמידים מטרות רבות | בין המטרות שהותקפו: משגרי טילים בליסטיים, מפקדות, מערכות הגנה איראניות ומפקדות של משטר הטרור האיראני | במקביל מערכי ההגנה האווירית והבקרה עם מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, יירטו בהצלחה מתחילת המבצע יותר מ-50 כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל (צבא)

המראת המטוסים לתקיפות
המראת המטוסים לתקיפות| צילום: צילום: דובר צה"ל
המראת המטוסים לתקיפות (צילום: דובר צה"ל)

יממה וחצי אל תוך מבצע 'שאגת הארי', דובר מפרסם הערב (ראשון) נתונים ותיעודים דרמטיים מתוך התקיפות ברחבי והשמדת מערכות ההגנה האיראניות, לצד השמדת כטב"מים ששוגרו לישראל.

דובר צה"ל מדגיש כי בשעות האחרונות, מטוסי חיל האוויר פועלים בעליונות אווירית בשמי טהרן, תוקפים ומשמידים מטרות רבות. בין המטרות שהותקפו: משגרי טילים בליסטיים, מפקדות, מערכות הגנה איראניות ומפקדות של משטר הטרור האיראני.

במקביל מערכי ההגנה האווירית והבקרה עם מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, יירטו בהצלחה מתחילת המבצע יותר מ-50 כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל.

תקיפת מערכת הגנה איראנית
תקיפת מערכת הגנה איראנית| צילום: צילום: דובר צה"ל
תקיפת מערכת הגנה איראנית (צילום: דובר צה"ל)

מוקדם יותר היום עדכן דובר צה"ל כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף בשמי טהרן לעבר עשרות מפקדות ומטות מרכזיים של משטר האייתוללות. בין היתר הותקף המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים באיראן, ששימש מרכז פיקוד ושליטה האחראי לחבר בין הדרג הפיקודי לכוחות המשטר בשטח והוביל את הדיכוי האכזרי נגד העם האיראני.

יירוט הכטב"מים
יירוט הכטב"מים| צילום: צילום: דובר צה"ל
יירוט הכטב"מים (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, הושמדה מפקדת "ת'אראללה" ששימשה כמפקדת ההגנה על טהרן מפני איומים צבאיים. לפי דובר צה"ל, "השמדת המפקדות תפגע במאמצים של משטר הטרור האיראני לשמר את יציבותו".

0 תגובות

לפיד הפחדן בנט הפטפתן ( הנכלן ) גנץ השמאלן. לעולם לא הוי עושים את זה למען בטחון אזרחי ישראל הם דאגו לכסא שלהם וחמישים וארבע מליון דולר לערבים על חשבון משלם המיסים הישראלי
למעיישה אין על ביבי בעולם
