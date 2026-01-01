כיכר השבת
"גורם הרתעה"

"המחבלים מתים מפחד": בשב"ס יצאו לבחון תנינים לכלא המתוכנן

לאחר שבן גביר העלה רעיון יוצא דופן של הקמת כלא מוקף בתנינים, צוות משירות בתי הסוהר הגיע היום לסיור "לימודי" בחוות התנינים בחמת גדר |  את הרעיון שאב השר לביטחון לאומי מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהקים כלא דומה בפלורידה (בארץ)

נציגי השב"ס בוחנים תנינים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

לאחר שהשר לביטחון לאומי העלה רעיון יוצא דופן של הקמת כלא מוקף בתנינים, צוות משירות בתי הסוהר, בראשות סגן הנציב, הגיע היום (חמישי) לסיור "לימודי" בחוות התנינים בחמת גדר, לטובת תדרוך על טיפול בתנינים.

את הרעיון שאב השר לביטחון לאומי מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהקים כלא דומה בפלורידה. הכלא שהקים טראמפ שוכן בשמורת אוורגליידס, באזור שורץ תנינים - אך הם לא נמצאים סביב החומות בהכרח.

לפי גורמים המעורים בפרטים, בן גביר הורה לסגל הבכיר של שירות בתי הסוהר לבחון את היתכנות המהלך, בהשראת המודל בארה"ב. בשלב זה מדובר בבחינה עקרונית בלבד.

בן גביר דיבר על הנושא עם נציב השב"ס באחת הישיבות שקיימו בשבועות האחרונים. השר נימק את היוזמה בטענה שלאחר עסקת שחרור החטופים חלה עלייה במוטיבציה של מחבלים לנסות ולהימלט. לטענתו, הקמת מתקן כליאה מוקף בתנינים עשויה לשמש גורם הרתעתי משמעותי.

השניים דנו אפילו על העלויות. "תנין קטן עולה 8,000 דולר ותנין גדול עולה 20 אלף דולר. אמרתי לו – כל תקציב שיידרש אני נותן לדבר הזה", אמר בן גביר. בהתבטאות נוספת טען כי כבר עתה "המחבלים מתים מפחד מהרעיון".

