ברקע הביקורת נגד הציבור החרדי על "אי התגייסותו", מסתבר כי גם בני הציונות הדתית המשרתים בצבא אינם זוכים להתייחסות הראויה לאורח חייהם הדתי. הרב אליקים לבנון, רב השומרון, ראש ישיבת ברכת יוסף, ומרבני ״תורת הארץ הטובה״ פרסם היום (רביעי) סרטון בו הוא מוחה בחריפות נגד כוונת הצבא לקיים פיילוט ללחימה מעורבת ביחידות המתמרנות.

בצעד חריג, הודיע הרב כי במידה וההחלטה תמומש, הוא יורה לתלמידיו להעדיף יחידות אחרות על פני שירות מעורב. ״אנחנו דורשים התחשבות בציבור הזה שמקיז את דמו למען המדינה״, אמר הרב והזכיר את המחיר הכבד שמשלם הציבור הדתי-לאומי במלחמה.

הרב לבנון פתח ואמר כי ״צה״ל הוא צבא העם, והוא צבא שמלא קדושה. היכולות הרוחניות של צה״ל תורמות ליכולות המבצעיות שלו. צה״ל הוא קדוש - ״והיה מחננו קדוש״. לכן, כתבנו מהרבנים לציבור שלנו, לבני הישיבות ולבחורים דתיים שרוצים לשמור על מסגרת של צבא - שירות צבאי בטהרה, ללא אפשרויות של קלקולים דתיים ורוחניים״.

לדברי הרב, ״עכשיו נוצר מצב חדש בו רוצים להכניס חיילות ליחידות המתמרנות. זה דבר שלא יעלה על הדעת. זו פגיעה אדירה ואנושה בצניעות״.

הרב הדגיש כי המחאה מכוונת ליחידות המתמרנות, והוסיף: ״אנחנו פונים לציבור שלנו. לא נוכל לשלוח את הבחורים והתלמידים שלנו לשרת ביחידות האלו. נמצא יחידות אחרות, נשלח אותם ליחידות שנותנות לנו אפשרות לגדל ולחנך מתוך קדושה את חיילינו שמוסרים את נפשם.

לסיום אמר הרב: ״כידוע החיילים שלנו מוסרים את נפשם, התגייסו, ולצערנו גם רבים נפלו, ובתי החולים ובתי העלמין מעידים על ההתגייסות שלנו. אנחנו דורשים התחשבות בציבור הזה שמקיז את דמו למען המדינה. מדינת ישראל חייבת להתחשב בציבור הזה ולתת לו את האפשרויות הנוחות שלו לשירות משמעותי בצה״ל״.

הרב לבנון הוא אחד מבכירי רבני הציונות הדתית המאוגדים תחת ארגון "רבני תורת הארץ הטובה", המלווים אלפי תלמידים בדרכם אל שדה הקרב, ששיגרו הבוקר מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו בו הם מתריעים מפני הרחבת שילוב הלוחמות במערך הצבאי. ״אין ביכולתנו להחריש עוד״, כתבו הרבנים, ״הפיכת חיל השריון למעורב תעמיד את תלמידינו בפני סתירה בלתי אפשרית בין אמונתם לבין שירותם המבצעי״.