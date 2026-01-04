כיכר השבת
תיעוד מתוך המסעדה התל אביבית: פורץ 'מגלח' את הבקבוקים היקרים

חשוד בן 50 נעצר בחשד לפריצה למסעדות בתל אביב | גנב רכוש בשווי 40,000 ₪ ופרץ למסעדה אחת שלוש פעמים ביממה אחת | כתב אישום הוגש נגדו לצד מעצר עד תום ההליכים | צפו (משטרה)

רגעי הפריצה (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב כפר מנדא, מועצה מקומית ערבית בצפון הארץ, בחשד שפרץ לשני עסקים במרכז תל אביב - ולאחד מהם שלוש פעמים בתוך יממה אחת. הבוקר (ראשון) הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

החשוד שגילו 50 נעצר ביום חמישי האחרון, בתאריך 1.1.25, בתום חקירה סמויה שנוהלה בעניינו, לאחר שעל פי החשד פרץ במספר הזדמנויות לעסקים במרכז תל אביב.

על פי ממצאי החקירה וכתב האישום עולה כי במהלך חודש דצמבר, החודש האחרון, פרץ החשוד שלוש פעמים בתוך יממה אחת למסעדה ברחוב אחוזת בית - לאחר שגרם נזק לרכוש לצורך ביצוע הפריצה.

בנוסף, במהלך אותו חודש, על פי החשד, פרץ החשוד למסעדה נוספת ברחוב הרצל בעיר. כך מסרה המשטרה.

רגעי המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך הפריצות גנב החשוד, על פי החשד, רכוש בשווי המוערך בכ־40,000 שקלים. המשטרה פרסמה היום גם תיעודים מגנבותיו, באחד מהם הוא נראה 'מרוקן' בקבוקי אלכוהול מאחד המדפים בחנות.

מעצרו של החשוד בוצע לאחר חקירה סמויה, איסוף ראיות ובשיתוף פעולה עם חוקרי המז"פ של מרחב ירקון, ולאחר שבית משפט השלום בתל אביב הוציא צו מעצר בעניינו.

הבוקר הגישה כאמור יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד בעבירות של התפרצות לעסק, גרימת נזק וגניבה, ובמקביל הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

