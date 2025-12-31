נצפתה משוטטת במרחב: מבצע חילוץ יוצא דופן בלב העיר הפלסטינית 

מוקדם יותר היום (רביעי) התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות ישראלית בת 22 שנצפתה מסתובבת במרחב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה, תוך סיכון לשלומה וחייה.

עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור יריחו, להענקת הגנה מיידית לישראלית, ובמקביל להעברתה לידי כוחות צה״ל בערוצי התיאום.

מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלית טעתה בדרכה למקום. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל.

נציין כי אין מדובר במקרה הראשון של חילוץ אזרחים מהעיר. כוחות המינהל האזרחי חילצו בימים האחרונים שלושה יהודים מיריחו. גם במקרה ההוא, תחקיר ראשוני העלה כי הם טעו בדרכם. המקרה הועבר להמשך טיפול המשטרה.

במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק.