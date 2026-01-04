הגשם חוזר שוב: תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב

על פי תחזית מזג האוויר של החזאי ליאור סודרי, מחר יום שני יהיה נאה עם מעט עננות גבוהה, תחול עליה קלה בטמפרטורות שהן גבוהות מהממוצע לעונה, בעיקר בחוף ובשפלה. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
בשלישי יהיה נאה עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, עם טמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה והרוחות יחלשו. במישור החוף המרכזי, הדרומי ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות.
יום רביעי: תחול עליה קלה בטמפרטורות, ייעשה חמים מהרגיל לעונה, ויבש. עננות גבוהה ובינונית תכסה חלקית את השמים. בחמישי תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, ויהיה חמים מהרגיל לעונה ויבש.
ביום שישי הרוחות יתחזקו, ובמהלך היום יחלו לרדת גשמים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים יחידות. תורגש התקררות ניכרת, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח.
