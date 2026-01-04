הגשם חוזר שוב: תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב

אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

על פי תחזית מזג האוויר של החזאי ליאור סודרי, מחר יום שני יהיה נאה עם מעט עננות גבוהה, תחול עליה קלה בטמפרטורות שהן גבוהות ‏מהממוצע לעונה, בעיקר בחוף ובשפלה.‏ בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

