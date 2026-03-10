מול זירת האסון בבית שמש: שר החוץ הגרמני נחשף לתופת

סמדר כץ שבעלה נרצח - בשיחה מרגשת עם השר סער - צילום: באדיבות סמדר כץ שבעלה נרצח - בשיחה מרגשת עם השר סער | צילום: צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 0:26 סמדר כץ שבעלה נרצח - בשיחה מרגשת עם השר סער ( צילום: באדיבות )

לראשונה מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי", נחת בישראל שר חוץ אירופי לביקור הזדהות. שר החוץ גדעון סער בחר לקחת את מקבילו הגרמני, יוהאן ואדפול, ישירות אל מוקדי ההרס שזרעו הטילים האיראניים בלב האוכלוסייה האזרחית.

שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הגרמני בבית שמש ( צילום: לע"מ )

סמדר כץ שבעלה אורן ז״ל נרצח בפגיעת הטיל בבית שמש במסר לעולם מזירת הפיגוע עם שר החוץ סער ושר החוץ של גרמניה ואדפול: עם ישראל חי וקיים! אולי ישברו לנו את הגוף, אבל את הנשמה ואת הנפש לא ייקחו לנו!

