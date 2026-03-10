כיכר השבת
מול זירת האסון בבית שמש: שר החוץ הגרמני נחשף לתופת

ביקור מדיני תחת אש: בעוד מבצע "שאגת הארי" מעמיק, שר החוץ גדעון סער אירח את מקבילו הגרמני לסיור מטלטל בבית שמש. המפגש קורע הלב עם האלמנה שאיבדה את בעלה והבת ששכלה את אמה ואחיה בטיל האיראני. "העולם חייב לראות את הזוועה" (בארץ, פוליטי מדיני)

סמדר כץ שבעלה נרצח - בשיחה מרגשת עם השר סער
סמדר כץ שבעלה נרצח - בשיחה מרגשת עם השר סער| צילום: צילום: באדיבות
לראשונה מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי", נחת בישראל שר חוץ אירופי לביקור הזדהות. שר החוץ בחר לקחת את מקבילו הגרמני, יוהאן ואדפול, ישירות אל מוקדי ההרס שזרעו הטילים האיראניים בלב האוכלוסייה האזרחית.

שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הגרמני בבית שמש (צילום: לע"מ)

סמדר כץ שבעלה אורן ז״ל נרצח בפגיעת הטיל ב במסר לעולם מזירת הפיגוע עם שר החוץ סער ושר החוץ של גרמניה ואדפול: עם ישראל חי וקיים! אולי ישברו לנו את הגוף, אבל את הנשמה ואת הנפש לא ייקחו לנו!

מפגש קורע לב בבית שמש

השרים הגיעו לזירת הפגיעה הישירה בבית שמש, שם הריסות הבית עדיין עומדות כעדות אילמת לטרגדיה. במקום התקיים מפגש טעון ומרגש עם בני המשפחות שחייהם נגדעו ברגע אחד:

סמדר כץ, שאיבדה את בעלה אורן ז"ל שנרצח מפגיעת הטיל.

שמרית פרץ, שאיבדה את אמה בלוריה כהן ואת אחיה יוסי ז"ל באותו מטח קטלני.

השר הגרמני שמע מקרוב את זעקת המשפחות והביט בעיניים דומעות בחורבן שהותירו אחריהם האיראנים בלב השכונה החרדית.

"" במישור המדיני

במערכת המדינית רואים בביקור הזה הישג משמעותי, שנועד לתת גיבוי בינלאומי להמשך הפעילות ההתקפית של צה"ל באיראן ובלבנון. השר סער הבהיר לעמיתו כי ישראל נחושה להסיר את האיום מעל אזרחיה, וכי המראות בבית שמש הם ההוכחה לצדקת המאבק.

