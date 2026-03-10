שער שכם, שבשנים כתיקונן הומה אדם וצבעים בחודש הרמדאן, נראה השנה אחרת לגמרי. בסיור שנערך במקום עולה תמונה מורכבת של פחד, כעס והסתה עמוקה. בעוד הרחובות ריקים יחסית, האמירות שנשמעות בקרב המעטים שנמצאים שם מטלטלות את כל מה שחשבנו על הדו-קיום השברירי בבירה.

בכתבה שפרסם כתב 'כיכר השבת' לענייני ערבים בשער שכם, הוא ריאיין את העוברים ושבים והתעניין מה הם חושבים על המלחמה - מבצע שאגת הארי.

במהלך הריאיונות הביע נער צעיר ממזרח ירושלים, כי הוא מעוניין שהמשטרה תכלא אותו, בכדי שהוא יוכל לבקר את אחיו השוהה בכלא הישראלי.