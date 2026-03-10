כיכר השבת
בשער שכם | צפו

"אני רוצה להיעצר" האם משטרה תגשים לערבי שהתראיין ל'כיכר' את החלום?

"אני רוצה לראות את אחי": בשאלון רחוב סוער במיוחד של כתב 'כיכר השבת' משה אריה בשער שכם, הביע נער ערבי את רצונו להיעצר על מנת להיפגש עם אחיו העצור. צפו בתיעוד (חדשות)

שער שכם, שבשנים כתיקונן הומה אדם וצבעים בחודש הרמדאן, נראה השנה אחרת לגמרי. בסיור שנערך במקום עולה תמונה מורכבת של פחד, כעס והסתה עמוקה. בעוד הרחובות ריקים יחסית, האמירות שנשמעות בקרב המעטים שנמצאים שם מטלטלות את כל מה שחשבנו על הדו-קיום השברירי בבירה.

בכתבה שפרסם כתב 'כיכר השבת' לענייני ערבים בשער שכם, הוא ריאיין את העוברים ושבים והתעניין מה הם חושבים על המלחמה - (לכתבה המלאה - לחצו כאן).

במהלך הריאיונות הביע נער צעיר ממזרח ירושלים, כי הוא מעוניין שהמשטרה תכלא אותו, בכדי שהוא יוכל לבקר את אחיו השוהה בכלא הישראלי. צפו בוידיאו

