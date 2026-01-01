כיכר השבת
בשיתוף שב"כ וצה"ל

תיעוד דרמטי: כך נלכדה החוליה שסיפקה נשקים לרהט ושגב שלום

המשטרה הצליחה לחשוף ולסכל רשת סוחרי אמצעי לחימה שסיפקה נשקים לתושבי רהט ושגב שלום | 14 חשודים נעצרו, נתפסו נשקים והוחרם כסף מזומן וזהב בשווי של 1,200,000 שקל (חדשות)

צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך השנה האחרונה ניהלה יחידת חץ (יל"פ ויס"מ) במרחב יהודה של משטרת מחוז ש"י חקירה סמויה נגד תשתית רחבה לסחר באמצעי לחימה לא חוקיים.

החקירה הובילה לחשיפת רשת סוחרי אמל״ח שפעלה באופן שיטתי לאורך הגזרה, והעבירה אמצעי לחימה מגזרת יהודה ושומרון אל מחוז דרום, שם שימשו גורמים עברייניים בפזורה הבדואית לצורך סכסוכים אלימים ופעילות פלילית חמורה.

בשיתוף שב״כ הופללו שני אחים, סוחרי אמל״ח מרכזיים, אשר הועברו למעצר מינהלי. בחיפושים בביתם נתפסו מטענים, תחמושת, ציוד צה״לי רב ומאות אלפי שקלים.

אתמול, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו כוחות יחידת חץ מרחב יהודה וכוחות צה"ל מחטיבת יהודה על יעדים בכפר דיר צאמת, במבצע ממוקד נגד סוחרי אמל״ח מרכזיים.

חלק מאמצעי הלחימה שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת הפעילות עצרו כוחות צה״ל שישה חשודים מרכזיים המעורבים ברשת הסחר ונתפסו אלפי כדורים מסוגים שונים.

בנוסף, נתפסו זהב וכסף מזומן בשווי כולל של כ-1.2 מיליון ש״ח, אשר יחולטו במסגרת ההליך המשפטי.

סה"כ במסגרת הפרשייה עצרו כוחות צה״ל חמישה תושבי הדרום מהיישובים רהט ושגב שלום, לצד 9 פלסטינים תושבי דיר סאמר, חברון ובית עווא. כמו כן נתפסו שני נשקים צה״ליים - רובה M-16 ורובה 'ארד' -, אקדח, תחמושת רבה ובוצעו שתי הפללות מרכזיות נגד סוחרי אמל״ח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר