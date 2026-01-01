תיעוד דרמטי: כך נלכדה החוליה שסיפקה נשקים לרהט ושגב שלום

צפו בתיעוד ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך השנה האחרונה ניהלה יחידת חץ (יל"פ ויס"מ) במרחב יהודה של משטרת מחוז ש"י חקירה סמויה נגד תשתית רחבה לסחר באמצעי לחימה לא חוקיים.

החקירה הובילה לחשיפת רשת סוחרי אמל״ח שפעלה באופן שיטתי לאורך הגזרה, והעבירה אמצעי לחימה מגזרת יהודה ושומרון אל מחוז דרום, שם שימשו גורמים עברייניים בפזורה הבדואית לצורך סכסוכים אלימים ופעילות פלילית חמורה. בשיתוף שב״כ הופללו שני אחים, סוחרי אמל״ח מרכזיים, אשר הועברו למעצר מינהלי. בחיפושים בביתם נתפסו מטענים, תחמושת, ציוד צה״לי רב ומאות אלפי שקלים. אתמול, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו כוחות יחידת חץ מרחב יהודה וכוחות צה"ל מחטיבת יהודה על יעדים בכפר דיר צאמת, במבצע ממוקד נגד סוחרי אמל״ח מרכזיים.

חלק מאמצעי הלחימה שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת הפעילות עצרו כוחות צה״ל שישה חשודים מרכזיים המעורבים ברשת הסחר ונתפסו אלפי כדורים מסוגים שונים.

בנוסף, נתפסו זהב וכסף מזומן בשווי כולל של כ-1.2 מיליון ש״ח, אשר יחולטו במסגרת ההליך המשפטי.

סה"כ במסגרת הפרשייה עצרו כוחות צה״ל חמישה תושבי הדרום מהיישובים רהט ושגב שלום, לצד 9 פלסטינים תושבי דיר סאמר, חברון ובית עווא. כמו כן נתפסו שני נשקים צה״ליים - רובה M-16 ורובה 'ארד' -, אקדח, תחמושת רבה ובוצעו שתי הפללות מרכזיות נגד סוחרי אמל״ח.