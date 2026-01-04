לוחמי מג״ב עוטף ירושלים, בהכוונת אח״מ מג״ב עוטף ירושלים, פעלו היום (ראשון) בכפר א-רם הסמוך לרמאללה, למעצרו של חשוד שתועד לפני כשבועיים כשהוא מעלה ילדה קטנה אל קצה חומת גדר ההפרדה בירושלים, קושר אותה בחבל ומוריד אותה מצידה השני תוך סיכון ממשי לחייה.
במהלך הפעילות המבצעית, נכנסו לוחמי מג״ב עוטף ירושלים לכפר, בליווי אווירי של יחידת ״רקיע״ במג״ב, המתמחה בהפעלת רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים - ואיתרו את החשוד מחוץ לבית עסק בכפר, שם בוצע מעצרו.
החשוד, תושב הכפר א-רם, בגיל 29, נעצר בחשד להברחת מסתננים דרך גדר ההפרדה והתעללות בחסר ישע, והועבר להמשך חקירה באח״מ מג״ב עוטף ירושלים.
במשטרה מדגישים כי כל נסיון חציית גדר ההפרדה טומנת בחובה סכנת חיים ממשית והמהווה עבירה פלילית על פי חוק, וכי במקרים מסוימים עלולה להסתיים בפגיעה קשה או באובדן חיי אדם.
"לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ממשיכים לפעול בנחישות לסיכול עבירות חמורות ולמניעת מצבים המסכנים חיי אדם, תוך שימוש ביכולות מבצעיות ומודיעיניות, במטרה לשמור על ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.
0 תגובות