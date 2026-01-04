רגעי ההברחה והתפיסה ( צילום: דוברות המשטרה )

לוחמי מג״ב עוטף ירושלים, בהכוונת אח״מ מג״ב עוטף ירושלים, פעלו היום (ראשון) בכפר א-רם הסמוך לרמאללה, למעצרו של חשוד שתועד לפני כשבועיים כשהוא מעלה ילדה קטנה אל קצה חומת גדר ההפרדה בירושלים, קושר אותה בחבל ומוריד אותה מצידה השני תוך סיכון ממשי לחייה.