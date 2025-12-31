במהלך דיון בבית המשפט הוכרזה סבאח עבד א-סלאם, אחותו של מנהיג חמאס המחוסל איסמלעיל הנייה, כ"עדה עוינת". כך דווח היום (רביעי) בידי כתבת ערוץ i24NEWS טל סבג.

לפי הדיווח, ההכרזה הגיעה לאחר שבעדותה באולם בית המשפט סתרה דברים שמסרה קודם לכן בחקירתה במשטרה. כלתה טענה, בניסיון להסביר את הסתירה, כי לחמותה יש בעיות וכי היא שכחה לקחת את הכדורים.

נגד הניה, בת 58 מתל שבע, הוגש כתב אישום לפני למעלה משנה וחצי בגין עבירות של גילוי הזדהות עם ארגון טרור והסתה. מכתב האישום, שהגיש עו"ד ציון קינן מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי ב-9 באוקטובר, יומיים אחרי מתקפת הפתע של חמאס, שלחה צבאח הניה לעשרות אנשי קשר, ובהם אחיה, הודעות ווטסאפ הכוללות דברי שבח, אהדה ועידוד למעשי חמאס ולחלקו במעשי הזוועה ההמוניים המהווים מעשי טרור.

בין היתר כתבה (בערבית): "הוי אלוהינו יש לנו אחים בך נכנסו לאויב שלנו את הדלת ניצחון לדת שלך ושחרור לאסירים שלנו ויציאה של הנביא שלך מוחמד עליו התפילות, עשה להם סיבות הכוח והיכולת העליונות... ספק להם ממה שיש לך והכוח שלך והניצחון שלך, הוי אלוהים הרחק מאיתנו ומהם כוחו של האויב שלך והאויב שלנו הקנטרני. הוי אלוהים הניצחון ממך זה שהבטחת בו לעבדים שלך המאמינים. הגבירו את הבקשה בוקר שלכן ניצחון מאלוהים והניצחון בקרוב".

באיראן מסמנים כוונות ברקע ההפגנות: זה האיש האכזר שמונה לתפקיד הבכיר דניאל הרץ | 17:41

למחרת וכן כעבור מספר ימים, שלחה הניה בקבוצות ווטסאפ בהן היא חברה הודעה נוספת: "היי חבר'ה. מי שיכול לשלוח את התפילה הזאת אל כל השמות שנמצאים אצלכם זה משפיע מאוד להשמדת האויב, התפילה הזאת לפעם אחת".

עוד כתבה: "הוי אלוהים פזר אותם והפרד ביניהם ועשה את ניהולם בהשמדתם והרוס את בניינם והחלף את מצבם וקרב את סופם וחתוך להם את החיים, ותן להם להיות עסוקים בגופות שלהם וקח אותם לקיחת יקיר שיכול... הוי אלוהים ספור אותם במספר והרוג אותם ואל תשאיר אף אחד מהם הוי אלוהים.

"הוי אלוהים תעשה בשחיטה שלהם והרחק אותנו מהרוע שלהם הוי אלוה האלות את שמכין את הסיבות. הכן לנו ממצוותנו בריאות יא אלוהים, יא עושק יא עושק יא עושק. יא אדיר, יא אדיר. הם לא יכולים לך. אלוהים תתפלל על מוחמד ועל אומת מוחמד. שלא תעצור אצלך".