תמונה תמימה של עובדת בחברת הסייבר הישראלית עוררה סערה

עובדת בחברת הסייבר ההתקפי הישראלית פאראגון פרסמה תמונה ברשת החברתית עם מערכת הריגול של החברה מאחוריה, הכוללת נתונים רגישים.

בתמונה שפורסמה ניתן לזהות לכאורה את האפליקציות שהחברה יכולה לפרוץ אליהן, לצד מספרי טלפון וצ'אטים פתוחים. על פי הדיווחים, לפחות אחד מהם הוא אכן מספר אמיתי עם חשבון וואטסאפ.

מחברת פאראגון נמסר במענה לפניית חדשות 12 לגבי התקרית כי "אכן לא נעים אך גם לא נורא, כי בתוכן השקף הספציפי אין מידע חדש שנוגע לחברה. יחד עם זאת, מדובר במחיר תדמיתי זעום לשלם, ביחס לתרומת ההעצמה הנשית וביקור כיתת התלמידות המחוננות בחברה".

על פי ההודעה, "החברה קובעת שהטעות הטכנית של היועצת המשפטית בטלה בשישים אל מול תרומתה לקהילה. פאראגון לא רק תורמת לביטחון הלאומי של מדינות דמוקרטיות אלא גם מעודדת העצמה נשית בקרב תלמידות מחוננות".

חדירה לאפליקציות

פאראגון נוסדה בשנת 2019 וממוקמת בישראל. החברה מתמחה בפיתוח כלי ריגול מתקדמים. ראש ממשלת ישראל לשעבר, אהוד ברק, הוא מהמשקיעים הבולטים בחברה, עם אחזקה של מספר אחוזים ממניותיה, ברק אף משמש בה כדירקטור.

המוצר המרכזי של החברה הוא תוכנת הריגול "Graphite", המסוגלת לחדור לאפליקציות תקשורת מוצפנות כמו וואטסאפ, טלגרם וסיגנל. בניגוד למתחרות כמו NSO, פאראגון מצהירה על מדיניות מכירה מחמירה, המגבילה את השימוש בטכנולוגיה שלה ל-34 מדינות דמוקרטיות בלבד, תוך תיאום עם רשויות הביטחון והחוק המקומיות.