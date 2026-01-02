סחף בנחלים ( צילום: גדעון אייזקס רט"ג )

מזג האוויר החורפי ממשיך להכות בישראל, והפעם זה נגמר בדרמות חילוץ מורכבות:

בשעה האחרונה התקבל דיווח על לכודים בשיטפון בנחל שילה בבנימין, לאחר שניסו לחצות אותו. כבאים נערכים לחילוצם. בנוסף, כוחות מיוחדים של שירותי הכיבוי וההצלה פועלים לחילוץ אדם שנסחף בשיטפונות העזים באזור נחל שורק. האירוע החל לאחר שבמוקד 102 התקבלו קריאות נואשות לעזרה על אדם שנסחף בזרם. למקום הוזנקו מיד לוחמי יחידת העילית "להבה", המתמחה בחילוצים מורכבים, יחד עם צוותי כיבוי מתחנת בית שמש. נלחם על חייו בין הענפים הכוחות פועלים בתוך תנאי שטח עוינים, כשעומק המים במקום מוערך בכ-1.60 מטרים – גובה שמקשה מאוד על הגעה פיזית אל הלכוד. על פי הדיווחים מהשטח, הלכוד נמצא במצב קריטי כשהוא אוחז בענפים בלב הנחל השוצף, בניסיון נואש לא להיסחף עם הזרם החזק שזורם סביבו.

חסימות בדרכים: כביש 90 וגשר צאלים חסומים

בתוך כך, מזג האוויר הסוער גורם לשיבושי תנועה קשים וחסימות צירים בשל הצפות וחשש משיטפונות נוספים. כביש 90 חסום כעת לתנועה מצומת דרגות ועד לצומת הערבה בשני הכיוונים. בדרום, כביש 234 נסגר אף הוא באזור גשר צאלים בעקבות עליית מפלס המים. במשטרה קוראים לציבור שלא להגיע לאזורי הנחלים ולא לנסות לחצות צירים מוצפים.

מוקדם יותר היום תיעדו ברשות הטבע והגנים את עוצמתו של נחל שורק. התמונות שהגיעו מהשטח (באדיבות גדעון אייזקס) הראו זרימה פראית ובלתי רגילה, שהפכה תוך שעות ספורות לסכנת חיים ממשית.

המאמצים לחילוץ הלכוד נמשכים ברגעים אלו, כשכל שנייה קריטית להישרדותו.