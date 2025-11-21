בן גביר מול הרופאים: המחלוקת על עונש המוות

הסערה סביב חוק עונש מוות למחבלים מתעצמת. יממה לאחר הדיון בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, מבהירה היום (שישי) ההסתדרות הרפואית כי לא תיטול חלק בביצוע גזרי דין של עונש מוות – גם אם החוק יעבור סופית.

ד"ר יוסי ולפיש, יו"ר הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית, מסר: "עלינו להבהיר כי עמדת הלשכה לאתיקה אוסרת כל השתתפות של רופאים בקביעה או ביצוע עונש מוות. הרופא – תפקידו לרפא. הוא מקדיש את הידע והמקצועיות שלו להקלת כאב ולשיפור בריאות המטופל. בהתאם לכך, חל איסור מוחלט על רופאים ישראלים להשתתף באופן פעיל או פסיבי בהוצאות להורג: הערכת כשירות, הזרקת חומרים, ניטור סימנים חיוניים או ייעוץ טכני – כולם אסורים".

דבריו של ולפיש מגיעים בעקבות הדיון הסוער בוועדה, שבו הציג ד"ר אלברטו אולצ'ובסקי את עמדת הארגון העולמי לרפואה, שלפיה השתתפות רופאים בעונש מוות "פסולה אתית בכל שלב".

בדיון עצמו התעמת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עם עמדת הרופאים ואמר: "אתה מציע כאן להוציא אותם להורג בירי או בגרדום. אני מכיר רופאים שיתנדבו לעשות זאת".

ח"כ לימור סון הר-מלך, יוזמת הצעת החוק, הדגישה בדיון כי החוק חייב להיות בר-יישום: "מדובר בכלי הרתעתי חשוב. העונש יוטל ללא שיקול דעת – בכפוף לדין הקיים".