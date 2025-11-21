כיכר השבת
למרות החוק

בן גביר מול הרופאים: המחלוקת על עונש המוות

יו"ר הלשכה לאתיקה, ד"ר יוסי ולפיש, הצהיר: "חל איסור מוחלט על רופאים להשתתף בהוצאות להורג - לרבות הערכת כשירות, מעורבות בהזרקת חומרים, ניטור סימנים חיוניים או מתן ייעוץ טכני". השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר השיב: "אני מכיר רופאים שיתנדבו לעשות זאת" (חדשות)

6תגובות
מיטת הוצאה להורג בארה"ב (צילום: California Department of Corrections and Rehabilitation)

הסערה סביב חוק עונש מוות למחבלים מתעצמת. יממה לאחר הדיון בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, מבהירה היום (שישי) ההסתדרות הרפואית כי לא תיטול חלק בביצוע גזרי דין של עונש מוות – גם אם החוק יעבור סופית.

ד"ר יוסי ולפיש, יו"ר הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית, מסר: "עלינו להבהיר כי עמדת הלשכה לאתיקה אוסרת כל השתתפות של רופאים בקביעה או ביצוע עונש מוות. הרופא – תפקידו לרפא. הוא מקדיש את הידע והמקצועיות שלו להקלת כאב ולשיפור בריאות המטופל. בהתאם לכך, חל איסור מוחלט על רופאים ישראלים להשתתף באופן פעיל או פסיבי בהוצאות להורג: הערכת כשירות, הזרקת חומרים, ניטור סימנים חיוניים או ייעוץ טכני – כולם אסורים".

דבריו של ולפיש מגיעים בעקבות הדיון הסוער בוועדה, שבו הציג ד"ר אלברטו אולצ'ובסקי את עמדת הארגון העולמי לרפואה, שלפיה השתתפות רופאים בעונש מוות "פסולה אתית בכל שלב".

בדיון עצמו התעמת השר לביטחון לאומי, , עם עמדת הרופאים ואמר: "אתה מציע כאן להוציא אותם להורג בירי או בגרדום. אני מכיר רופאים שיתנדבו לעשות זאת".

ח"כ לימור סון הר-מלך, יוזמת הצעת החוק, הדגישה בדיון כי החוק חייב להיות בר-יישום: "מדובר בכלי הרתעתי חשוב. העונש יוטל ללא שיקול דעת – בכפוף לדין הקיים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
צבועים
אבל המתות "חסד" אתם עושים חופשי
3
הם צודקים הדוקטורים שלא יתנו זריקה למחבלים להם אין את הזכות אלא כל הורה שיילדו נרצח ע"י מחבל ייתן את הזריקה. זאת רק קצה מהנקמה אחר כך עובר לטיפולו המסור של בורא עולם
מצפה לגאולה
2
נא לצנן את ההתלהבות מחוק זה. בג"ץ וגברת מיארה יפסלו אותו על הסף
נח זש
נכון..חוץ מזה בן גביר עושה סתם פרסומת פוליטית כי יש באיו"ש עונש מוות למחבלים שאף פעם לא השתמשו בו
פשוט
בארה"ב ומדינות נוספות קיים עונש מוות. אין תרופה לחמאס מלבד ד' מיתות בי"ד!
ממש לא
1
רופא שקרן . משתתף בהוצאות להורג המוניות .בעזרת הזרקות .רק אם חלילה זה מחבלים רוצחי תינוקות אז אסור כי זה לא אתי
ממש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר