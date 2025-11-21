כיכר השבת
גם הרמטכ"ל תומך

השב"כ שינה את עמדתו בנוגע לחוק עונש מוות למחבלים; סמוטריץ' הפתיע: החוק יחול גם על יהודים

שינוי כיוון חסר תקדים במערכת הביטחון: ראש השב"כ והרמטכ"ל מסמנים תמיכה בחוק עונש מוות למחבלים, לאחר שנים של הסתייגות - ומבהירים לקבינט כי הכלי עשוי להגביר משמעותית את ההרתעה, לצד ויכוח פנימי על השאלה אם העונש יהיה חובה או מותנה בשיקול דעת | ומה יהיה עם אזרחים יהודים? (אקטואליה)

(שאטרסטוק)

בדיון הקבינט שנערך אמש (חמישי) על חוק עונש מוות למחבלים נרשמה תפנית משמעותית בעמדת מערכת הביטחון. ראש השב"כ דוד זיני הצהיר לראשונה כי הארגון רואה בעונש המוות "כלי מרתיע ביותר", והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אותת, באמצעות נציג צה"ל, כי "אין מניעה" לחוק – שינוי גישה בולט ביחס לעמדות שהוצגו בעבר.

בפתח הדיון הציג השר לביטחון לאומי את החוק והדגיש: "זה חוק היסטורי חשוב שיביא הרתעה, ימנע מהם להמשיך לחטוף, יביא צדק. תחשבו על רוצחי משפחת פוגל".

השר דוד אמסלם פנה לראש השב"כ ושאל: "האם החוק יוסיף הרתעה?"

זיני השיב: "כן. כלי כזה מרתיע ביותר. אני לא נכנס לשיקולים של מדיניות או משפט, אבל מבחינתנו זה עונש שירתיע".

אמסלם הקשה ושאל האם החוק עלול לעודד חטיפת יהודים.

זיני ענה: "כבר חטפו לפני. הדיון הוא ערכי אבל החוק מביא הרתעה".

בשם צה"ל הוצגה עמדת הרמטכ"ל: "לשיטת הרמטכ"ל אין מניעה לחוק עונש מוות למחבלים. זו עמדתנו והיא על דעת הרמטכ"ל. הצבא בעד להכניס שיקול דעת ושזה לא יהיה עונש חובה".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס התייחס לשאלה המרכזית: "השאלה אם לא נכון יהיה להכניס שיקול דעת ושזה לא יהיה עונש חובה".

בן גביר התנגד נחרצות: "זה חייב להיות עונש חובה קודם כל בגלל היועמ"שית והפרקליטות – כולנו יודעים שהם בחיים לא יבקשו עונש מוות וגם אם ננחה אותם יגידו לנו שאסור לנו להתערב במדיניות ענישה. אני לא סומך עליהם".

השרה גילה גמליאל הזהירה: "אבל גם אזרחים יהודים יכולים לצאת להורג".

על כך השיב בן גביר: "נגד מי שפועל נגד תקומת העם היהודי".

השר החריף: "כן, יהודי שפועל לטובת איראן ונגד מדינת ישראל יכול לצאת להורג".

הדיון התקיים לאחר שהכנסת אישרה לפני שבוע וחצי את החוק בקריאה ראשונה. תמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו מאפשרת את קידום המהלך, והוויכוח המרכזי שנותר פתוח הוא האם לקבוע עונש מוות חובה – או להותיר שיקול דעת לערכאות.

11
חוק מצוין!!
איש יהודי
10
לא לחינם התנגדו גדוי לחוק באמרם שהוא יכול להיות מופנה גם כלפי יהודים.
גדולי ישראל צפו
די כבר למורך הלב ודעת הפחדנים החוששים מתגובת שונאינו, אם לא היינו מכים בעוצמה בחמאס, חיזבאללה, איראן, תימן, סוריה, ומסכלים את מחבלי איו"ש. לא היינו יכולים להתקיים בארץ. כך משיגים הרתעה ולא בהתקפלות וכניעה.
יהושע
אין שום חשש לתגובת שונאיינו, אבל גדולי הדור צודקים ביחס לעונש כלפי היהודים והפגיעה ביהודי התפוצות. יש הרבה עונשי הרתעה חלופיים שלא מיישמים אותם.
הדסה
ארצות הניכר מסוכנות ליהודים עם עונש מוות למחבלים ובלי עונש מוות למחבלים. יהודי התפוצות מוזמנים לעלות לארץ. ואת המחבלים צריך לתלות.
יהושע
9
חל עליהם איסור מוחלט להפנות את זה כלפי יהודים אסור בכל לשון שלא תהיה
יציק
8
גם על יהודים שהורשעו בבגידה יש לגזור עונש מוות. בהחלט גם הם.
אברהם
7
היום רואים כמה הרב כהנה צדק , כולם יצאו נגדו וכל יפי הנפש ניסו להתחבב על המרצחים השפלים ! אני משוכנע ב 100% שאם היה הרב כהנה בתפקיד מפתח במדינה לא היינו במקום הזה היום . אני מקווה שבן גביר יצליח בעתיד לבנות ממשלה ימנית בראשותו ונראה את כל הגיבורים
בני
6
אין צורך לחוקק כזה חוק. כולנו מכירים את המושג 'חוסל, חוסל'. תחסלו בשטח במקום לקחת לבתי הסוהר וחסל
אותי זה מלחיץ
5
נכון מאוד גם מרגלים סופם גזר דין מוות
מצפה לגאולה
4
אם יכול על יהודים אנחנו נראה רק טרטרסטים יהודים השם ישמור
איווט
3
כן בהחלט מגיע גם כמובן למחבלים עונש מוות וגם לאלו שמסכנים את קיומינו גם שהם יהודים, השאלה הגדולה האם מותר לנו לפסוק דין מוות על יהודי? בשביל זה צריך סנהדרין! אחרת זה שאלה של לא תרצח! וכולנו יודעים כמה אפשר לסמוך על שיקול דעתם של היועמשית פרקליטות ובתי המישפט, שבוודאות לא שופטים ביושר ובאמת, והראיה ש
דעת תורה
2
עוונש מוות למחבלים זה חשוב וגם היהודים שמרגלים נגד ישראל חייבים לקבל את עונשם אבל לא מוות כי חביב אדם שנברא בצלם בטח אחד כמו אח שלנו אז אפשר לזרוק אותם לכלא אפל ל3 מאסרי עולם במקרה הטוב אבל להרוג? מוגזם בארצות הברית זה תקף - במדינה יהודית לא
ריקי
1
אם החוק לא יחול על יהודים אין סיכוי שהוא עובר בבג"ץ
...

