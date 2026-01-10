כיכר השבת
חזון נתניהו

כלכלת טריליון דולר: כך ישראל תפסיק את הסיוע מארה"ב

ראש הממשלה חושף כי ישראל תגיע לתוצר של טריליון דולר ותוותר על כספי הסיוע האמריקני • הסנאטור לינדזי גראהם בתגובה מפתיעה: "מעריך את הרצון לעצמאות, לא צריכים לחכות 10 שנים" • וגם: האזהרה החמורה לאיראן בצל גל המחאות • כל הפרטים (מדיני, בעולם)

נתניהו טראמפ במהלך המפגש האחרון (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

בראיון מצולם ומדובר למגזין ה'אקונומיסט', הצהיר ראש הממשלה על כוונתו לשנות מן היסוד את מערכת היחסים הביטחונית עם . לדבריו, בכוונתו להביא למצב שבו ישראל לא תזדקק עוד לסיוע הכספי הביטחוני תוך עשור. "אמרתי את זה לנשיא ", חשף נתניהו, "אנחנו מאוד מעריכים את מה שקיבלנו, אבל גדלנו".

יעד: של טריליון דולר

נתניהו הסביר כי העצמאות הביטחונית תישען על הצמיחה האדירה של המשק הישראלי. "הכלכלה שלנו תגיע בוודאות תוך עשור לטריליון דולר", טען, והוסיף כי פיתוח היכולות הטכנולוגיות המדהימות של ישראל מאפשר לה להתחיל בתהליך צמצום הדרגתי של הסיוע עד להגעתו ל"אפס" בסוף העשור.

הסנאטור גראהם: "אז למה לחכות?"

הצהרתו של נתניהו עוררה הדים מיידיים בגבעת הקפיטול. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, מבכירי תומכי ישראל בוושינגטון, הגיב לדברים בפוסט מפתיע: "תמיד אודה לבעלי ברית שמנסים להיות עצמאיים יותר", כתב גראהם, אך הוסיף עקיצה ידידותית: "בהתחשב בדברים שאמר ראש הממשלה, אנחנו לא צריכים לחכות עשר שנים". גראהם הדגיש כי הסיוע היה עד כה "השקעה נהדרת" גם עבור האינטרס האמריקני.

המסר לאיראן: "השלכות נוראיות"

בנוסף לסוגיית הסיוע, נתניהו התייחס בריאיון גם לטלטלה הפנימית באיראן. הוא הגדיר את המצב כ"רגע שבו העם האיראני עשוי לקחת אחריות על גורלו", וציין כי מהפכות מוצלחות קורות מבפנים. עם זאת, הוא שיגר אזהרה חדה למשטר האייתוללות: "אם איראן תתקוף אותנו בגלל הלחץ הפנימי שלה – יהיו לכך השלכות נוראיות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לינדסי, מצידנו, אפשר מחר. תבדוק היטב שזה מה שאתה רוצה. אלה 3 מיליארד עם ROI היסטרי.
עמית

