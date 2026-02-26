5 מיליארד דולר לפסגת החמקנות: המפציץ שמוחק את עצמו מהמכ"ם

בעוד המתיחות במזרח התיכון מגיעה לשיאה והעולם עוקב אחר התפתחויות המשא ומתן עם איראן, ארצות הברית מכינה את נשק ההרתעה האולטימטיבי שלה. ה-B-21 Raider, המפציץ המתקדם ביותר בעולם, נכנס לקצב ייצור מואץ לאחר שענקית הביטחון נורת'רופ גראמן השקיעה למעלה מ-5 מיליארד דולר בתשתיות דיגיטליות מהפכניות. המטוס, שנחשב ל"בלתי נראה" אפילו עבור מערכות ההגנה המתקדמות ביותר, צפוי להגיע לבסיסי חיל האוויר מוקדם מהצפוי - מהלך שמשדר מסר ברור לבייג'ינג, מוסקבה וטהרן.

כפי שדווח לראשונה בסיקור המיוחד של Defense News, ההשקעה העצומה מאפשרת לנורת'רופ גראמן לקצר באופן דרמטי את זמני הפיתוח והייצור. בזכות הנדסה דיגיטלית מתקדמת, זמן הסמכת התוכנה של המטוס קוצר ב-50%, ואילו צוותי הניסוי מסוגלים כעת להכין את ה-B-21 לטיסה נוספת בתוך פחות מ-24 שעות - יכולת שמשנה לחלוטין את המשוואה המבצעית.

מחשב מעופף עם יכולת גרעינית

ה-B-21 Raider אינו סתם מטוס - מדובר למעשה במחשב מעופף מתקדם עם יכולת נשיאת נשק קונבנציונלי וגרעיני. המטוס, הקרוי על שם "פשיטת דוליטל" המיתולוגית ממלחמת העולם השנייה, תוכנן במיוחד לחדור לעומק שטח האויב, להשמיד מטרות אסטרטגיות ולצאת מבלי שאיש ידע שהיה שם. טכנולוגיית החמקנות המתקדמת שלו הופכת אותו לכמעט בלתי נראה למכ"מים, גם המתקדמים ביותר.

כידוע, הלקחים מהתקיפות האחרונות במזרח התיכון מלמדים כי העליונות הצבאית כבר אינה תלויה רק בכוח האש, אלא ביכולת לסנכרן נתונים בזמן אמת תחת אש. גנרל ג'יימס ארמגוסט, סגן מפקד פיקוד המפציצים, הבהיר בדיון מקצועי שנערך לאחרונה כי "הכישלון המבצעי אורב בשיבושי הקשר" - ולכן ה-B-21 מצויד בארכיטקטורה פתוחה המאפשרת שדרוגי מערכות בלחיצת כפתור, תוך שמירה על יכולת תקשורת מאובטחת גם בסביבה של לוחמה אלקטרונית אינטנסיבית.

2027: המפציץ הראשון נחת בבסיס

המפציץ הראשון מסוג B-21 צפוי לנחת בבסיס אלסוורת' כבר בשנת 2027, כשהוא חמוש במערכות הנשק המתקדמות ביותר. מאחורי הפרויקט עומד צבא של כ-8,000 עובדים ומאות ספקים, במאמץ לאומי שנועד להבטיח את העליונות האווירית של ארצות הברית לעשורים הבאים. היכולת לייצר את המטוס בקצב מואץ, תוך שמירה על סטנדרטים טכנולוגיים גבוהים, מהווה הישג הנדסי משמעותי.

יצוין כי ההשקעה בתשתיות דיגיטליות אינה רק עניין של מהירות - היא משנה את כל תפיסת הייצור והתחזוקה. בניגוד למפציצים קודמים שדרשו חודשים של עבודה בין טיסות, ה-B-21 יכול לחזור לאוויר תוך פחות מיממה, מה שמגדיל משמעותית את היכולת המבצעית של חיל האוויר האמריקאי.