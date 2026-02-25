רשת הפיצריות הבינלאומית דומינוס הגיבה רשמית לסרטון שהפך לוויראלי ביממה האחרונה, ובו נראית משפחה אמריקאית מקבלת משלוח של מגשי פיצה בתוך טרמינל בנמל תעופה.

התגובה של החברה, שכינתה את המהלך טעים בטירוף תוך שימוש בכפל לשון המתייחס למטוסים, הגיעה לאחר שהתיעוד צבר למעלה משלושה עשר מיליון צפיות ועורר דיון סוער סביב נוחות הנוסעים האחרים ויוקר המחיה בנמלי התעופה.

​הוויכוח המרכזי שהתפתח בעקבות המקרה עוסק בהשפעת ריח המזון על שאר הנוסעים בחלל המטוס הסגור.

גולשים רבים הביעו התנגדות למהלך, ואחד מהם אף ציין כי היה בוכה אם היה נאלץ לשבת לצד אדם שאוכל פיצה ומריח אותה לאורך כל הטיסה.

מנגד, גולשים אחרים הגנו על המשפחה ותהו כיצד ניתן להתלונן על ריח של פיצה, בניגוד למאכלים בעלי ריח דומיננטי יותר כמו קארי.

​גם אנשי צוות אוויר הצטרפו לדיון וציינו את הקושי הלוגיסטי שיוצרת הבאת קופסאות מזון גדולות אל תוך המטוס. דיילת שהגיבה לסרטון הסבירה כי בעוד שמדובר בפתרון חסכוני עבור הנוסעים, קופסאות הקרטון תופסות מקום רב וקשות לפינוי בגלל שקיות האשפה והפחים הקטנים בתוך המטבח של כלי הטיס.

​בני המשפחה הסבירו את המניע לצעד יוצא הדופן בכך שטיסתם התעכבה והם לא היו מעוניינים לשלם את המחירים הגבוהים הנהוגים במסעדות הממוקמות בתוך נמל התעופה.

בטקסט שליווה את הסרטון הם כתבו כי הטיסה שלהם התעכבה והם לא רצו לשלם את מחירי האוכל בנמל התעופה, ולכן הם הזמינו דומינוס למשלוח לשדה התעופה.

​התיעוד, שזכה למאות אלפי לייקים, הציג את בני המשפחה מקבלים את המשלוח בשער העלייה למטוס, מה שעורר גם שאלות בקרב הצופים לגבי היכולת להעביר את המזון דרך עמדות הבידוק הביטחוני במידה וההזמנה התבצעה מבחוץ.