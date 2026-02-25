ממשלת צרפת הודיעה על החרפת הצעדים הדיפלומטיים נגד שגריר ארצות הברית בפריז, צ'ארלס קושנר, וקבעה כי נאסר על שרי הממשלה לקיים עמו פגישות רשמיות.

ההחלטה החריגה התקבלה לאחר שהשגריר בחר שלא להתייצב לזימון רשמי של משרד החוץ הצרפתי ביום שני האחרון, אליו נקרא כדי לספק הסברים על התבטאויות הממשל האמריקני בנוגע לאירועי פנים בצרפת.

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הבהיר כי המגבלות על השגריר יישארו בתוקף עד שזה יואיל להתייצב להבהרות הנדרשות. לדברי השר, "אי-הופעתו של השגריר לזימון היא באחריותו האישית בלבד". בארו הוסיף כי "הדבר פוגע באופן טבעי ביכולתו לממש את תפקידו בצרפת, שכן הבסיס לעבודת שגריר הוא נגישות לחברי הממשלה".

שורש המשבר הנוכחי נעוץ בפרסומים של השגרירות האמריקנית ברשתות החברתיות, אשר הדהדו את עמדת ממשל טראמפ בנוגע לרצח פעיל הימין הקיצוני קוונטין דראנק בעיר ליון. בוושינגטון הגדירו את התקרית כמעשה טרור והזהירו מפני עליית השמאל הרדיקלי האלים בצרפת, תוך שהם מותחים ביקורת על מצב ביטחון הציבור במדינה. בפריז ראו בדברים הללו התערבות בוטה ובלתי מקובלת בענייניה הפנימיים של הרפובליקה ובוויכוח הפוליטי המקומי.

מדובר בשיאה של מתיחות שנבנתה לאורך חודשים ארוכים בין השגריר קושנר לבין האליזה. כבר באוגוסט האחרון נרשם עימות דומה כאשר קושנר זומן למשרד החוץ בעקבות ביקורת שמתח על אזלת היד, לטענתו, של הרשויות בצרפת אל מול גילויי אנטישמיות. גם אז בחר השגריר שלא להופיע לשיחת הנזיפה, אירוע שהוגדר על ידי דיפלומטים צרפתים כהפרה של הפרוטוקול הדיפלומטי הבסיסי ביותר.

למרות חריפות הצעדים, בצרפת מנסים להפריד בין ההתנהלות האישית של השגריר לבין הברית האסטרטגית עם ארצות הברית. שר החוץ הצרפתי הדגיש כי המשבר מול קושנר "אינו משפיע בשום צורה על היחסים העמוקים בין המדינות". בתוך כך, דווח כי השגריר קושנר קיים שיחה טלפונית עם השר בארו ביום שלישי, ובמהלכה הבטיח כי נציגיו לא יתערבו עוד בענייניה הפנימיים של צרפת, בניסיון למנוע הידרדרות נוספת ביחסים.