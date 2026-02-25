כיכר השבת
הרגע הבלתי נמנע

טראמפ קבע שהם טיפשים ו"בקושי הוזמנו" - ואז הם ישבו מולו בנאום וספגו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר על שופטי בית המשפט העליון כי "הם בקושי הוזמנו", וכי לא אכפת לו אם הם יגיעו אם לאו | ובכל זאת, ארבעה שופטים הגיעו, ישבו מולו בשקט וספגו את הביזיונות כשגינה את ההחלטה על המכסים | המפגש הטעון לפני הנאום, והתגובה של השופטים כשגינה אותם מול כל אמריקה (בעולם)

רגע לחיצת היד המביך
צילום: C-SPAN
רגע לחיצת היד המביך (צילום: C-SPAN)

אמש, במהלך נאום מצב האומה, נאלצו שופטי בית המשפט העליון להיפגש פנים מול פנים עם , ימים ספורים לאחר שאלו פסקו נגדו,

כזכור, פסיקת השופטים בנושא אי-חוקיות המכסים עוררה זעם רב מצידו של טראמפ כנגד השופטים, בפרט נגד אלו השמרנים אותה מינה בעצמו.

ובכל זאת, הנשיא דונלד טראמפ ושופטי בית המשפט העליון הפגינו אמש התנהלות קורקטית ומאופקת במהלך נאום מצב האומה, זאת חמישה ימים בלבד לאחר שבית המשפט הנחית מכה קשה על מדיניות המכסים של הממשל, כך לפי ניתוח של ה'ניו יורק טיימס'.

למרות המתיחות הגבוהה, טראמפ בחר ללחוץ את ידיהם של ארבעת השופטים שהגיעו לאירוע, בהם שלושה שפסקו נגדו בתיק המכסים האחרון.

במהלך נאומו התייחס טראמפ ישירות להחלטת המשפט וכינה אותה "פסיקה מצערת מאוד" ו"מעורבות מצערת", אך נמנע מהטון החריף שבו השתמש בימים האחרונים. השופטים, שישבו בשורה הראשונה מול הנשיא, שמרו על ארשת פנים קפואה ולא הגיבו לדבריו. בעוד חברי הקונגרס נעמדו שוב ושוב והריעו לנשיא, השופטים נותרו לשבת כשידיהם מונחות על ברכיהם ללא תנועה.

הפעם היחידה שבה חרגו השופטים ממנהגם הייתה כאשר טראמפ הציג את נבחרת ההוקי של ארצות הברית שזכתה במדליית זהב, אז נעמדו השופטים יחד עם שאר הקהל. האיפוק שהפגין טראמפ על הדוכן עמד בניגוד מוחלט להצהרותיו מסוף השבוע האחרון, אז כינה את השופטים "כלבי חיק" וטען כי שני המינויים שלו שפסקו נגדו הם "בושה למשפחותיהם".

הנשיא אף הצהיר בימים האחרונים כי השופטים "מוזמנים בקושי" לנאום וכי לא אכפת לו אם יבחרו שלא להגיע. גורמים פוליטיים מעריכים כי הריסון שגילה טראמפ בנאום נובע מהעובדה שבית המשפט העליון צפוי להכריע בקרוב בסדרה של סוגיות קריטיות נוספות עבור הממשל, בהן ביטול האזרחות האוטומטית מכוח לידה וסמכויות פיטורין של רגולטורים עצמאיים.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות יום לפני הנאום, הבהיר טראמפ כי הוא רוחש "חוסר כבוד מוחלט" למוסד המשפטי, למעט שלושת השופטים השמרנים שתמכו בעמדתו וזכו ממנו לכינוי "השלושה הגדולים". נשיא בית המשפט העליון ג'ון רוברטס, שכתב את פסק הדין נגד המכסים, המשיך במסורת שלו והתייצב לנאום למרות המתקפות האישיות שהופנו כלפיו.

