נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לנאום הלילה את נאום מצב האומה המסורתי בפני שני בתי הקונגרס | דוברת הבית הלבן מסרה כי הנאום יתמקד בציון 250 שנה לעצמאות ארה"ב | הנשיא צפוי להתייחס גם לסוגיה האיראנית בנאומו (בעולם)
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נשא הלילה את נאום "מצב האומה" השנתי ובו התייחס למלחמה בעזה והכריז על הקמת רציף ימי מול חופי עזה שיאפשר להכניס סיוע הומניטרי | ביידן פנה בנאומו "למנהיגות הישראלית" ואמר כי "סיוע הומניטרי לא יכול להיות קלף מיקוח" | הוא הוסיף והכריז כי "הפתרון היחיד האמיתי הוא פתרון שתי המדינות" ןקרא לישראל להימנע מפגיעה בחפים מפשע (חדשות)