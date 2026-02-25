הלילה הארוך של טראמפ: הדרמות והרגעים שכבשו את הבמה

טראמפ אחרי הנאום מצב האומה 2016 ( צילום: הבית הלבן )

נאום מצב האומה של דונלד טראמפ לשנת 2026 נרשם בדפי ההיסטוריה כאירוע של שיאים, החל מאורכו חסר התקדים של שעה ו-47 דקות ועד למפגני הערצה ומחאה סוערים שפיצלו את אולם המליאה. הנשיא פתח את דבריו בתיאור "עידן זהב" חדש לאמריקה, כשהוא מציג שורה של ניצחונות פוליטיים וכלכליים מתחילת כהונתו השנייה.

אחד הנושאים הבוערים ביותר בנאום היה המתיחות מול איראן. טראמפ השתמש בבמה כדי להכשיר את הקרקע הציבורית לאפשרות של עימות צבאי, וחשף הערכות מודיעין על טילים איראניים שעלולים להגיע לארה"ב ועל "שאיפות גרעין מרושעות". בעוד שטראמפ הצהיר כי הוא מעדיף פתרון דיפלומטי, הוא הדגיש את בניית הכוח הצבאי המסיבי באזור. בנושא איראן, נרשמה הסכמה דו-מפלגתית רחבה כשהנשיא הבטיח למנוע מהמשטר בטהרן נשק גרעיני. החלק הראשון של הערב הוקדש לגיבורים לאומיים ולרגעים של אחדות נדירה. טראמפ העניק את עיטור הכבוד של הקונגרס לרב-נגד אריק סלובר, טייס מסוק שנפצע קשה ברגלו ובאגן במהלך הפשיטה בוונצואלה ללכידת ניקולס מדורו. הקהל כולו נעמד על רגליו בתשואות רמות ובקריאות "USA". בנוסף, הנשיא כיבד את אנדרו וולף מהמשמר הלאומי, שנפצע בפיגוע בוושינגטון הבירה, והעניק לו את עיטור "לב הארגמן" בנוכחות אמו.

אנדרו וולף מהמשמר הלאומי | רב-נגד אריק סלובר, טייס מסוק ( צילום: מסך )

מחוות נוספות כללו הוקרה לקפטן רויס ​​וויליאמס קצין בן 100 ממלחמת קוריאה והכרזה על הענקת מדליית החירות הנשיאותית לשוער נבחרת ההוקי האולימפית.

במישור המדיני, טראמפ הפתיע בדרישה מחברות הטכנולוגיה (כמו מיקרוסופט) לבנות תחנות כוח משלהן כדי לספק את צרכי החשמל האדירים של מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית, זאת כדי להגן על האזרחים מעליית מחירים.

לדברי הנשיא, צריכת החשמל האדירה של טכנולוגיות אלו עלולה להעמיס על רשת החשמל המיושנת של ארה"ב ולהוביל לעלייה חדה ביוקר המחיה. טראמפ הדגיש כי לחברות הטכנולוגיה יש חובה לספק את צרכי האנרגיה של עצמן - צעד שלדבריו יבטיח את רציפות פעילותן ועשוי להוזיל את מחירי החשמל עבור הקהילות המקומיות.

הענקת המדליה לקפטן רויס ​​וויליאמס קצין בן 100 ממלחמת קוריאה ( צילום: נסך )

אולם, לצד התשואות, הערב היה רווי במתח ובעימותים קולניים, חבר הקונגרס אל גרין לווה אל מחוץ לאולם על ידי כוחות הביטחון לאחר שהניף שלט שעליו נכתב "אנשים שחורים אינם קופים!" וסירב לשבת. חברות הקונגרס אילהאן עומר וראשידה טאליב קראו לעבר הנשיא קריאות ביניים קשות; עומר צעקה "הרגת אמריקאים! אתה צריך להתבייש!", בעוד טאליב ענדה כפתור עם ביטוי גנאי וחברת קונגרס אחרת ענדה כפתור המכנה אותו "שקרן".

אילהאן עומר - במהלך הנאום | אך גרים עם השלט אנשים שחורים אינם קופים!

במהלך הנאום טראמפ התפנה למחווה רגשית טעונה לזכרו של הפעיל השמרן צ'ארלי קירק, שנרצח בפיגוע ירי ביוטה בספטמבר האחרון. טראמפ תיאר את קירק כקדוש מעונה עבור אמונתו וציין כי הוא היה גורם מרכזי בחידוש הדת והאמונה באמריקה. בעוד הנשיא קורא להפסקת האלימות הפוליטית לזכרו, אלמנתו אריקה נראתה מוחה דמעות ביציע לקול קריאות "צ'ארלי, צ'ארלי" מצד המחוקקים באולם.

טראמפ חתם את נאום מצב האומה שלו לשנת 2026 במילים הבאות:

"המהפכה שהחלה ב-1776 לא הסתיימה. היא עדיין נמשכת כי להבת החירות והעצמאות עדיין בוערת בליבו של כל פטריוט אמריקאי, ועתידנו יהיה גדול יותר, טוב יותר, בהיר יותר, נועז יותר ומפואר יותר מאי פעם. תודה לכם. אלוקים יברך אתכם ואלוקים יברך את אמריקה.