בניגוד לאי-אלו תחזיות, נשיא ארה"ב לא הורה לכוחותיו לצאת למלחמה עם איראן במהלך נאום מצב האומה שלו.

עם זאת, כצפוי, דונלד טראמפ לא פסח על הנושא האיראני בנאומו, וחזר על המסר לפיו לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.

במהלך נאום מצב האומה התייחס הנשיא טראמפ לסוגיית הגרעין האיראני וציין כי "אנו נמצאים איתם במשא ומתן".

"כנשיא", אמר טראמפ, "אעשה שלום בכל מקום שאוכל, אך לעולם לא אהסס להתעמת עם איומים על אמריקה בכל מקום שבו נצטרך. זו הסיבה שבמבצע פריצת דרך ביוני האחרון, צבא ארצות הברית השמיד כליל את תוכנית הנשק הגרעיני של איראן בתקיפה על אדמת איראן המכונה מבצע פטיש חצות. במשך עשורים, המדיניות של ארצות הברית הייתה לעולם לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.

​במשך עשורים רבים מאז שהם תפסו את השליטה באומה הגאה ההיא לפני 47 שנים, המשטר ושלוחיו הרצחניים הפיצו רק טרור ומוות ושנאה. הם הרגו ופצעו אלפי אנשי שירות אמריקאים ומאות אלפי ואפילו מיליוני אנשים עם מה שמכונה מטעני צד. הם היו המלכים של מטעני הצד.

​ואנחנו חיסלנו את סולימאני. עשיתי זאת במהלך הכהונה הראשונה שלי עם השפעה עצומה. הוא היה האב של מטעני הצד."

טראמפ עבר להתייחס למחאות באיראן, הסיבה שמלכתחילה גררה את העימות הישיר עם ארה"ב.

"רק במהלך החודשים האחרונים עם המחאות, הם הרגו לפחות כפי שזה נראה 32,000 מוחים במדינתם שלהם. הם ירו בהם ותלו אותם. אנחנו עצרנו אותם מלתלות רבים מהם עם איום באלימות קשה."

נשיא ארה"ב טען באופן מפתיע כי האיראנים פיתחו טילים שיכולים להגיע לאירופה. "​אבל אלו כמה אנשים נוראיים. הם כבר פיתחו טילים שיכולים לאיים על אירופה ועל הבסיסים שלנו מעבר לים. והם פועלים לבניית טילים שיגיעו בקרוב לארצות הברית של אמריקה.

​לאחר פטיש חצות, הם הוזהרו שלא לבצע ניסיונות עתידיים לבנות מחדש את תוכנית הנשק שלהם ובמיוחד נשק גרעיני, ובכל זאת הם ממשיכים להתחיל את הכל מהתחלה. אנחנו מחקנו את זה והם רוצים להתחיל הכל מחדש וברגע זה שוב רודפים אחר שאיפותיהם המרושעות", אמר הנשיא.

לדבריו, הצד האיראני מעוניין בהסכם אך טרם השמיע את ההתחייבויות הנדרשות וקבע כי "הם רוצים להגיע לעסקה, אבל עדיין לא שמענו את מילות הקסם הללו".

הנשיא הבטיח בהקשר זה כי "לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני". באורח נדיר יחסית, גם חברים דמוקרטים מהבית קמו להריע לקביעתו של טראמפ בנושא האיראני.

​בהמשך דבריו הבהיר הנשיא את הקו המדיני שלו ואמר כי "העדפתי היא לפתור את הבעיה הזו באמצעות דיפלומטיה". עם זאת הוא הדגיש את עמדתו הנחרצת כלפי המשטר בטהרן וציין כי "דבר אחד בטוח. לעולם לא אאפשר לנותנת החסות מספר אחת של הטרור בעולם, מה שהם ללא ספק, להחזיק בנשק גרעיני". טראמפ הוסיף על כך ואמר כי "איננו יכולים לתת לזה לקרות".

​הנשיא התייחס ליכולות הצבאיות של ארצות הברית והעביר מסר לקהילה הבינלאומית לפיו "אף אומה לא צריכה להטיל ספק בנחישותה של אמריקה".

דבריו של טראמפ מגיעים לאחר דיווחים ביומיים האחרונים לפיהם ארה"ב אינה מסוגלת להחזיק מערכה אינטנסיבית בת יותר ממספר ימים.

הנשיא הזכיר כי "יש לנו את הצבא החזק ביותר על פני כדור הארץ" ופירט את פעולותיו לחיזוק הכוחות הביטחוניים. לדבריו, "שיקמתי את הצבא בקדנציה הראשונה שלי. אנו הולכים להמשיך לעשות זאת", תוך שהוא מציין כי "כמו כן, הרגע אישרנו תקציב של טריליון דולר".

​לסיום הסביר הנשיא את הרציונל שעומד מאחורי ההשקעה המסיבית בכוחות שנפרסו לאורך חופי איראן וטען כי "אין לנו ברירה. עלינו להיות חזקים". הוא הביע תקווה שהכוח הצבאי ישמש להרתעה בלבד ואמר כי "משום שבתקווה, נצטרך להשתמש רק לעיתים נדירות בעוצמה הגדולה הזו שבנינו יחד".

את דבריו בנושא חתם בקביעה כי "זה באמת נקרא שלום מתוך עוצמה, וזה הוכיח את עצמו כיעיל מאוד, מאוד".