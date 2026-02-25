המתח בוושינגטון מגיע הלילה לשיא כאשר הנשיא דונלד טראמפ עולה לדוכן בגבעת הקפיטול לנאום "מצב האומה" שיקבע את הטון לשנה הקרובה.

עבור ישראל והמזרח התיכון כולו, זהו נאום שעשוי לשנות את חוקי המשחק ולסמן את תחילתו של מהלך צבאי או דיפלומטי רחב היקף.

טראמפ בתחילת נאומו: "ארצנו מנצחת שוב, למעשה אנחנו מנצחים כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אנשים אומרים לי, עד שבאת כל הזמן הפסדנו ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם כל הניצחונות האלה"

עוד אמר: "האויבים שלנו מפחדים, הצבא והמשטרה שלנו מלאים, לאחר שנה בתפקיד, השגנו מהפך שלא נראה כמותו בהיסטוריה"

טראמפ גם מתח ביקורת חריפה על הנשיא הקודם, ג'ו ביידן, וכינה אותו "אסון".

"לפני שנה היינו מדינה מתה. עכשיו אנחנו המדינה הכי לוהטת בעולם", אמר.