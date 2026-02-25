כיכר השבת
בפעם הראשונה בקדנציה

LIVEטראמפ: "האומה שלנו עשירה, טובה וחזקה יותר מאי פעם" | נשיא ארה"ב בנאום 'מצב האומה' בקונגרס

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייצב הלילה בפני הקונגרס לנאום מצב האומה המדובר ביותר בשנים האחרונות | טראמפ צפוי להציג הישגים כלכליים חסרי תקדים, לצד אזהרה חריפה ומהדהדת מול איראן בעוד אפשרות התקיפה הצבאית מרחפת מעל שולחן הדיונים | נאום מצב האומה 2026, שידור חי מהקפיטול (מדיני) 

המתח בוושינגטון מגיע הלילה לשיא כאשר הנשיא עולה לדוכן בגבעת הקפיטול לנאום "מצב האומה" שיקבע את הטון לשנה הקרובה.

עבור ישראל והמזרח התיכון כולו, זהו נאום שעשוי לשנות את חוקי המשחק ולסמן את תחילתו של מהלך צבאי או דיפלומטי רחב היקף.

טראמפ בתחילת נאומו: "ארצנו מנצחת שוב, למעשה אנחנו מנצחים כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אנשים אומרים לי, עד שבאת כל הזמן הפסדנו ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם כל הניצחונות האלה"

עוד אמר: "האויבים שלנו מפחדים, הצבא והמשטרה שלנו מלאים, לאחר שנה בתפקיד, השגנו מהפך שלא נראה כמותו בהיסטוריה"

טראמפ גם מתח ביקורת חריפה על הנשיא הקודם, ג'ו ביידן, וכינה אותו "אסון".

"לפני שנה היינו מדינה מתה. עכשיו אנחנו המדינה הכי לוהטת בעולם", אמר.

