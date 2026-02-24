כיכר השבת
"זה מאפשר את הדיכוי"

גורם איראני חושף: "אלו שני המרכיבים שאם יקרו יחד ובתיאום - המשטר עשוי ליפול"

גורם איראני המעורה במתרחש במערכת הביטחון, אומר כי רק שילוב של מחאה עממית ותקיפה צבאית יוכל להביא להפלת משטר האייתוללות, אך רק בתנאי שתוסיף להיות גישה לרשת האינטרנט | לדבריו, "הניתוק משתק את הציבור ומאפשר את הדיכוי" (בעולם)

המחאות באיראן (צילום: רשתות איראניות)

בזמן שהמשטר פועל לדכא את המחאות שהחלו להתרומם מחדש בימים האחרונים, גורם פנימי ב המעורה במתרחש במערכת הביטחון אומר כי התרחיש להפלת המשטר הוא רק "שילוב של מחאות עממיות ותקיפה צבאית".

לפי הדיווח הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות, אותו הגורם אמר כי "אם שני המרכיבים הללו יקרו יחד ובתיאום - המשטר עשוי ליפול". עם זאת, הגורם הוסיף כי יש תנאי הכרחי אחד שמוכרח להתקיים בשביל התרחיש: חיבור ל.

לדבריו, בכל גלי המחאה בעשורים האחרונים היה ניתוק האינטרנט הכלי המרכזי שבאמצעותו הצליח המשטר האיראני להשתלט על המצב. "ניתוק האינטרנט משתק את הציבור ומאפשר את הדיכוי", הסביר.

גורמים אחרים שצוטטו בדיווח הציגו תמונה דומה וטוענו כי אם בחודש שעבר לא היה המשטר מנתק את החיבור לאינטרנט היו יכולים המוחים להפיל את משטר האייתוללות. בחודשיים האחרונים דווח לא פעם כי המשטר באיראן משתמש בטכנולוגיות שונות כדי לשבש את הגישה של אזרחים לאינטרנט לווייני. 

בתוך כך, ה-CIA פרסם סרטון ברשתות החברתיות שפונה למפגינים באיראן, מציע עזרה - ונותן להם הנחיות כיצד ניתן ליצור קשר בדרכים מאובטחות. "שלום, סוכנות הביון המרכזית שומעת את זעקתכם ורוצה לעזור לכם", נכתב בציוץ בצירוף סרטון: "הנה כמה טיפים שבעזרתם תוכלו לבצע שיחת וידאו בטוחה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

