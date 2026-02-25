כיכר השבת
"שחורים אינם קופים": הכיתוב על השלט שהונף מול טראמפ - וזה ההסבר למעשה

חבר הקונגרס אל גרין הוצא הלילה ממליאת בית הנבחרים לאחר שהניף שלט מול הנשיא טראמפ, עליו נכתב "שחורים אינם קופים" | המחוקק הסביר מה גרם לו לעשות זאת, והסנקציות בפניהם הוא יכול לעמוד כעת (בעולם) 

חבר הקונגרס הדמוקרטי מטקסס, אל גרין, התעמת הלילה (רביעי) עם הנשיא בעת כניסתו לאולם המליאה בגבעת הקפיטול לצורך נשיאת נאום מצב האומה. גרין התמקם במושב הצמוד למעבר בו צעד הנשיא לעבר הדוכן, והניף לעברו שלט לבן עליו נכתב "אנשים שחורים אינם קופים".

גרין הסביר כי המחאה הגיעה בעקבות סרטון שהופץ מוקדם יותר החודש בחשבון המדיה החברתית של טראמפ, שבו הוצגו הנשיא לשעבר ברק אובמה ורעייתו מישל כקופים. הבית הלבן הסיר מאז את הסרטון המדובר, והנשיא טראמפ הצהיר בתגובה כי אחד מאנשי הצוות שלו הוא שפרסם את התוכן בחשבונו.

גרין, המכהן בבית הנבחרים משנת 2005, הוצא מהאולם מיד לאחר האירוע. בראיון שנערך עמו לאחר הרחקתו אמר חבר הקונגרס כי "רציתי שהוא ידע שתיאור הנשיא אובמה והגברת הראשונה אובמה כחברים במשפחת הפרימטים הוא לא רק בלתי קביל, זה משהו מתועב ומשהו שלא נסבול".

זוהי השנה השנייה ברציפות שבה גרין מורחק מנאום הנשיא בפני שני בתי הקונגרס, לאחר שבשנה שעברה צעק לעבר טראמפ במהלך דבריו. כאשר נשאל האם הוא צפוי לעמוד בפני סנקציות נוספות מצד הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים, השיב גרין כי אינו יודע אך הוסיף כי "ההשלכות משניות למה שקרה".

חבר הקונגרס התייחס גם לתגובתו של הנשיא למחאה הישירה ואמר כי "אם לשפוט לפי המבט על פניו והעובדה שהוא הסתובב במהירות, הוא היה ברגע של פגיעות כי הוא לא מתעמת עם אנשים שמוכנים לומר לו את האמת".

