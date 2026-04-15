כיכר השבת
"הוצאתי עצבים"

ליד מועדון הגולף של טראמפ: גבר שנשא רובה מוזר למראה נעצר

גבר בן 36 נעצר לאחר שנצפה כשהוא רץ בין כלי רכב סמוך למועדון הגולף של הנשיא “טראמפ נשיונל” בקליפורניה, כשהוא נושא רובה טעון | האיש הודה כי ירה קודם לכן באקדח באזור מיוער כדי “להוציא עצבים” (בעולם)

החשוד ועליו הרובה הצבעוני (צילום: Lomita Sheriff's Station)

הרשויות בלוס אנג’לס עצרו גבר בן 36 מאריזונה בשם סאן שטיינר, לאחר שנצפה כשהוא רץ בין כלי רכב סמוך למועדון הגולף של הנשיא “ נשיונל” בקליפורניה, כשהוא נושא רובה טעון.

הרובה הססגוני נצבע בצבעים ירוק וסגול ונראה כמו צעצוע בהשראת דמות הג’וקר מהסרט “באטמן”. לפי הדיווחים, על הנשק הופיעו הכיתובים “חה חה חה” והמשפט המפורסם “למה כל כך רציני?”.

עדי ראייה סיפרו כי האיש נראה מטייל באזור עם תיק, שרפרף קטן ורובה, ובהמשך יצא לכביש הראשי. סגני השריף שהגיעו למקום מצאו כי הרובה היה טעון, עם כדור בבית הבליעה ומחסנית מלאה.

הרובה הצבעוני ותחמושת נוספת שאותרו על החשוד (צילום: Lomita Sheriff's Station)

לפי הודעת הרשויות, שטיינר הודה כי ירה קודם לכן באקדח באזור מיוער כדי “להוציא עצבים”.

עוד נמסר כי הוא לבש אפוד מיגון כבד המסוגל לעצור קליעי רובה, וכי ברשותו נמצאו גם שני אקדחים טעונים, מחסניות בקיבולת גבוהה ותחמושת נוספת. הרשויות הדגישו כי מדובר ב"אירוע חמור".

