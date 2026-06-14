מסיטר ביסט מציל חיות ( צילום: מסך מתוך העמוד הרשמי של מיסטר ביסט )

ביום שישי האחרון נרשמה היסטוריה בעולם הדיגיטלי: ג'ימי דונלדסון, המכונה "מיסטר ביסט", הפך לאדם הראשון אי פעם שהגיע ל-500 מיליון עוקבים ביוטיוב. הרגע הדרמטי הועבר בשידור חי שבו צפו למעלה מ-600,000 איש בו-זמנית.

במהלך השידור, מעריציו אף "השתעשעו" איתו כשביטלו מנויים רגע לפני השיא כדי לעכב את ההגעה למספר העגול. לבסוף נפרץ המחסום והחגיגות החלו. דונלדסון, כיום בן 28, נראה נרגש ואמר: "סטטיסטית, לא הייתי אמור להיות פה. לא גדלתי עם הרבה". הוא נזכר כיצד משפחתו חוותה פשיטת רגל במשבר הכלכלי של 2008, וכיצד בתחילת דרכו נאלץ לחסוך דולר לדולר כדי לקנות מיקרופון פשוט. הסוד של מיסטר ביסט טמון בתוכן יוצא דופן שמשלב הפקות ענק דמיוניות יחד עם מפעלי חסד חובקי עולם. בערוץ שלו ניתן למצוא אתגרי ענק, שאחד מהם נאמד ב-3.5 מיליון דולר וזכה לכמעט מיליארד צפיות.

חוגג ביוטיוב - הרגע הגדול של מיסטר ביסט ( צילום: מסך )

לצד הבידור, דונלדסון רותם את כוחו לטובת הכלל. לטענתו, השילוב בין יצירתיות בלתי פוסקת לעשיית טוב בקנה מידה עצום הוא שהופך אותו לאייקון עבור מאות מיליונים.

לרגל ההישג ההיסטורי, שיתף דונלדסון את התובנות שליוו אותו בדרכו לצמרת, והדגיש כי הצלחתו אינה תוצאה של מזל אלא של משמעת, התמדה וחשיבה ארוכת טווח.

למרות שחברתו מוערכת בכחמישה מיליארד דולר, הוא מספר כי כמעט כל הכנסותיו מושקעות מחדש בתוכן ובהפקות. לדבריו, הכסף הוא אמצעי ליצירת הסרטון הבא ולא יעד בפני עצמו, עד כדי כך שבעבר אף נאלץ ללוות כסף מאמו כדי לממן את חתונתו.

עוד חשף כי בתחילת דרכו הקדיש כחמש שנים ללמידה אינטנסיבית של עולם יוטיוב, תוך ניתוח האלגוריתמים והבנת הגורמים שמושכים את תשומת לבם של הצופים.

הוא מאמין כי הכלל המפורסם של 10,000 שעות אינו מספיק כדי להגיע למצוינות אמיתית, וטוען שנדרשות כ-100,000 שעות של עבודה והשקעה כדי לשלוט בתחום ברמה הגבוהה ביותר. לדבריו, הוא עצמו כבר השקיע כ־70,000 שעות ביצירת תוכן ובשיפור מתמיד של עבודתו.

מעבר להפקות הענק, הלב הפועם של ערוץ "מיסטר ביסט" והסיבה המרכזית למשיכת הצופים האדירה הם הטוב והחסד המוחשיים שהוא מפיץ בעולם. דונלדסון הבין סוד עמוק: אנשים כמהים לראות שינוי חיובי ואמיתי בחייהם של אחרים.

מיסטר ביסט עם אתגר 1000 מנותחי קטרקט ( צילום: מסך )

רשימת אתגרי החסד שלו ביוטיוב נראית דמיונית: הוא מימן ניתוחי ראייה לאלף אנשים ששבו לראות, העניק מכשירי שמיעה לאלף כבדי שמיעה, וסייע ל-2,000 קטועי גפיים לשוב וללכת.

בנוסף, הוא הקים פרויקטים סביבתיים אדירים שגייסו עשרות מיליוני דולרים לנטיעת למעלה מ-24 מיליון עצים, ניקוי מיליוני קילוגרמים של פסולת מהאוקיינוסים, והקמת 100 בארות מים באפריקה.

מיסטר ביסט עם 2000 קטועי גפיים ( צילום: מסך )

למרות שהגיע להישגים חסרי תקדים, דונלדסון אינו מגלה סימני שאננות. "בשלב הזה הרבה אנשים היו הופכים לעצלנים, אבל אני מלא מוטיבציה יותר מתמיד", אמר, והוסיף כי מטרתו היא להמשיך לספר סיפורים גדולים, לשפר את איכות ההפקות שלו ולהעניק לצופים חוויות מרשימות יותר בכל סרטון חדש.