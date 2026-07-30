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"תתפסו אותו בחיים"

רוקן כמעט את כל המלאי: חנות מבטיחה פרס כספי גבוה למוצא שודד נועז | צפו

חנות קלפי אספנות ביפן מציעה פרס של מיליון ין למי שיתפוס את הגנב שפרץ לחנות וגנב קלפי פוקימון. הסיפור הפך לוויראלי ברש

הגניבה בחנות הקלפים
הגניבה בחנות הקלפים| צילום: צילום: カイトリップ/岐阜カードショップ

בעלי חנות קלפי האספנות Kaitorip Game בעיר גיפו שביפן פרסמו תיעוד ממצלמות האבטחה שבו נראה חשוד פורץ לחנות וגונב קלפי פוקימון ו־One Piece.

לפי הדיווחים, החשוד רוקן כמעט את כל מלאי החנות.

לצד הסרטון הודיעו בחנות כי יעניקו פרס של מיליון ין, כ־19,000 שקל, למי ש"יתפוס ויביא את השודד בחיים".

לאחר שגולשים שאלו אם הפרס יופחת במקרה שהחשוד ייפגע, השיב בעל החנות: "כל עוד העבריין נושם, הפרס יישאר מיליון ין".

הפרסום הפך לוויראלי ברשת על רקע שוק קלפי האספנות היקר ביפן, שבו גניבות מסוג זה אינן נדירות.

גניבהתיעודסרטון ויראלייפןמצלמת אבטחה

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