"תתפסו אותו בחיים" רוקן כמעט את כל המלאי: חנות מבטיחה פרס כספי גבוה למוצא שודד נועז | צפו חנות קלפי אספנות ביפן מציעה פרס של מיליון ין למי שיתפוס את הגנב שפרץ לחנות וגנב קלפי פוקימון. הסיפור הפך לוויראלי ברש

אר אריה רוזן כיכר השבת | 11:07