הגניבה בחנות הקלפים| צילום: צילום: カイトリップ/岐阜カードショップ
בעלי חנות קלפי האספנות Kaitorip Game בעיר גיפו שביפן פרסמו תיעוד ממצלמות האבטחה שבו נראה חשוד פורץ לחנות וגונב קלפי פוקימון ו־One Piece.
לפי הדיווחים, החשוד רוקן כמעט את כל מלאי החנות.
לצד הסרטון הודיעו בחנות כי יעניקו פרס של מיליון ין, כ־19,000 שקל, למי ש"יתפוס ויביא את השודד בחיים".
לאחר שגולשים שאלו אם הפרס יופחת במקרה שהחשוד ייפגע, השיב בעל החנות: "כל עוד העבריין נושם, הפרס יישאר מיליון ין".
הפרסום הפך לוויראלי ברשת על רקע שוק קלפי האספנות היקר ביפן, שבו גניבות מסוג זה אינן נדירות.
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