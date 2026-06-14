"הפכנו למושבה אמריקאית": הבכיר האיראני מתמרמר קשות על ההסכם 

מחמוד נבאביאן- סגן יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, ( צילום: רשתות ערביות )

סגן יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, מחמוד נבאביאן, יצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד ההסכם המוצע עם ארצות הברית, לדבריו ההסכם יהפוך את איראן ל"מושבה של ארצות הברית".

לפי נבאביאן, ארצות הברית הבטיחה לאיראן תקציב שיקום אדיר בסך 300 מיליארד דולר, שאמור להגיע מערב הסעודית ומאיחוד האמירויות. עם זאת, נבאביאן מזהיר כי מדובר בהבטחת סרק: "מה תעשו אם ארה"ב תטען אחר כך שהיא ביקשה מהסעודים לשלם והם סירבו?" הוא שואל. יתרה מכך, ההסכם קובע כי כל הוצאה כספית חייבת להתבצע בהסכמת שני הצדדים. המשמעות, לפי נבאביאן, היא שלוושינגטון תהיה זכות וטו על כל דולר, והיא תוכל למנוע העברת כספים לכל תחום שבו היא חושדת שהכסף יגיע למשמרות המהפכה (IRGC). "שום כסף אמיתי לא ייכנס למדינה," הוא פסק בנחרצות.

תמונה שהתרפסה בתקשורת העברית אחרי ההכרזה של טראמפ על ההסכם ( צילום: רשתות חברתיות )

חיסול תעשיית הגרעין

נבאביאן חשף כי ארצות הברית דרשה במהלך המשא ומתן לא פחות מ-5 פעמים את סיומה המוחלט של תעשיית הגרעין האיראנית. הוא טוען כי לפי נוסח ההסכם הנוכחי:

לאיראן לא תהיה זכות לשקם את תכנית הגרעין שלה. בניגוד לציפיות בטהראן, ארצות הברית לא תסיר אף סנקציה. התוכנית הפרלמנטרית בנוגע למצר הורמוז הפכה לחסרת תועלת בעקבות ההסכם.

הבכיר האיראני הוסיף כי האמריקאים הפגינו זלזול ביכולות המדעיות של איראן, כשטענו כי האיראנים אינם מסוגלים להעשיר אורניום אפילו לרמה של 20%, בעוד שלפני המהפכה ב-1979 סיפקה ארה"ב לאיראן דלק מועשר ברמה של 93%. כיום, לדבריו, ארה"ב מתנגדת אפילו להעשרה ברמה של 60%.

החשיפה של נבאביאן מגיעה על רקע הודעת משרד האוצר האמריקאי על סבב סנקציות חדש נגד רשת "בנקאות הצללים" של איראן, ששימשה להלבנת מיליארדי דולרים. בעוד שנבאביאן מתריע מפני אובדן הריבונות בהסכם, נראה כי ממשל טראמפ ממשיך במדיניות ה"לחץ המקסימלי", במטרה לחנוק את עורקי המימון של המשטר המשמשים לטרור ולפיתוח טילים.

נבאביאן סיכם את דבריו באזהרה קשה: שחרור נכסים אמיתי פירושו מזומנים שזורמים למדינה, כפי שהיה בתקופת הסכם הגרעין המקורי (JCPOA). במתווה הנוכחי, הוא טוען, איראן מוותרת על נכסיה האסטרטגיים בתמורה להבטחות ריקות ושליטה אמריקאית מלאה.