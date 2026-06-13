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בכירים בישראל מתריעים: ההסכם עם איראן מסכן את ביטחוננו באופן חמור, ארה"ב קיבלה את תנאי איראן

גורמים בכירים בישראל מתריעים בחריפות נגד ההסכם המתגבש | טוענים: האיראנים קיבלו את כל מה שרצו | "מה יהיה המנוף האמריקני אחרי 60 יום?" | הבכירים מתריעים: "הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום ומערך הטילים בכלל לא חלק מההסכם" | הנשיא טראמפ: "מחר נחתום על הסכם מסגרת עם איראן; 'בזמן הנכון' נאסוף את האורניום ונשמיד" • כל הפרטים (חדשות, בעולם)

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טראמפ ונתניהו בימים טוב יותר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בכירים בישראל שאינם לשכת ראש הממשלה משגרים הערב (מוצאי שבת) אזהרה חריפה ביותר בנוגע להסכם המסגרת המתגבש בין ל. על פי הדיווח של העיתונאי ירון אברהם בחדשות 12, הגורמים הבכירים טוענים כי ההסכם מסכן את האינטרסים הביטחוניים העמוקים ביותר של מדינת ישראל.

"האיראנים לא מסכימים להסכם המסגרת הזו סתם. הצד האמריקני קיבל את התנאים המרכזיים שלהם", כך צוטטו הבכירים בדיווח. לדבריהם, מדובר בהסכם שיביא לתוצאות מיידיות חמורות: "יש פה משהו שיקרה מיד: פתיחת מיצרי הורמוז, החייאת המשטר וסטירת לחי לציבור האיראני. מה שיקרה אחר כך, אולי, במדיניות של 'תשלום באשראי' זה טיפול ביכולות הגרעיניות של איראן".

הגורמים הבכירים משרטטים השוואה מדאיגה להסכם הפסקת האש בעזה. "זה אותה מסגרת של ההסכם לסיום המלחמה בעזה. תשאלו את עצמכם מה קרה מאז עם ההתחייבות לפרק את חמאס מנשקו?", הם מזהירים. השאלה המרכזית שהם מעלים היא: "מה יהיה המנוף המהותי של האמריקנים אם אחרי 60 יום של הפסקת אש האיראנים לא יתחילו בצעדים שנדרשים מהם? האיום הצבאי האמין נשחק עד דק".

כזכור, נשיא ארצות הברית הודיע הערב כי מחר תיערך החתימה על הסכם המסגרת עם איראן - מזכר הבנות שיפתח משא ומתן עתידי למשך 60 יום על תוכנית הגרעין האיראנית. במקביל להסכם, יפתח מצר הורמוז ויוסר המצור האמריקני על נמלי איראן.

אמיר קטאר והנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

"כל המטרות של ישראל לא מקבלות מענה"

הביקורת החריפה ביותר של הבכירים הישראלים מתמקדת בפערים בין המטרות הישראליות לבין תוכן ההסכם בפועל. "הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום ומערך הטילים בכלל לא חלק מההסכם", הם מציינים בחריפות. "כל המטרות שישראל הציבה לא מקבלות מענה מיידי בהסכם".

אך החמור מכל, לטענת הגורמים הבכירים, הוא שההסכם למעשה מחזק את איראן ואת ארגוני הטרור הפרוקסי שלה. "לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה", הם מזהירים.

על פי הפרטים שפורסמו על ההסכם, משרד החוץ הפקיסטני הודיע לרשת אל-ג'זירה כי מחר, יום ראשון, צפוי להתקיים באיסלאמאבאד טקס חתימה של ההסכם - שייחתם מרחוק בצורה מקוונת. במקביל, דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בקאי טען כי במסגרת ההסכם טהרן תגבה "תשלום" על שירותים שניתנים לכאורה במצר הורמוז.

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8
ככה זה שאנחנו מדינת חסות של המשוגעים האלו שעוד נשלם מחירים שהנינים שלנו יזכרו
שינדלר
7
מעצרם של עמלי התורה ורדיפת משפחותיהם, זה מה שמסכן את ביטחון מדינת ישראל. טראמפ התהפך במאה ושמונים מעלות, חיילים נפגעים. מי שחושב שהעולם הפקר, ואין קשר בין הדברים, נקווה שהוא יתעורר ,לפני שיהיה מאוחר.
אליהו
אמת
אילן
6
טוב מאוד.... ככל שהעולם יבודד אותנו אצלנו תתחזק ההבנה שאנו אך ורק בידיים של השם יתברך. טראמפ היה הסכנה הכי גדולה עבור עם ישראל. ולא כי הוא שנא אותנו אלא כי הוא אהב אותנו. היה רגע של תחושה כאילו הוא מסוכך עלינו ומגן עלינו ואז נתרחקנו מביטחון מוחלט בהשם וחטפנו על זה . עכשיו שניהיה לבד כביכול מול כל הע
רבינו
5
מי מסתתר אחרי אותם גורמים בכירים. האם זה ראש הממשלה שמנסה לצייץ מתחת לשולחן? אולי יונתן אוריך מצץ את הסיפור מהאצבע ומפיץ לכתבים הפוליטיים. הכי סבי ר שההסכם טוב לישראל כי המלחמה תופסק וגם המתקפות בצפון יפסקו וישראל תצא מלבנון. אין דרך לקחת את הנשק מחיזבאללה ועדיף שיקבלו הוראה מטהרן, חדל אש. זה מה יש
גלעדו
מאוד סביר שנתניהו שלח לאחרים שיגידו מה שאינו יכול להגיד. ההסכם הוא רע מאוד לישראל, ולכן ישראל תעשה הכל כדי לפוצץ אותו. חוץ מזה די בזה שחיזבאללה יתקוף וזה יהיה עילה לביטול ההסכם
אוריאל
4
ברגע שנתניהו ביקש מטראמפ טובה אישית והתערבות בחנינה שלו במשפט, מאז הוא חייב לו חוב אישי וטראמפ הפסיק לספור אותו / אותנו. ככה זה עובד....
המלאך
3
טראמפ הזה החליק על השכל
נועם
2
מה שנשאר עכשיו לעשות, על כל התקפה מלבנון להחזיר בכפלי כפליים, ושאירן תתפוצץ וכך יתפוצץ ההסכם, ולא לשעות כלל לטראמפ, וטראמפ יצטרך לשתוק כי הוא הולך על בחירות האמצע, ויתיישר עם ישראל, ואם רוצה להתערב בבחירת של ישראל, ולא לתמוך בנתניהו, אהלן וסהלן, כי אז הציבור יצפצף עליו ויצביע בהמוניו לנתניהו, אז בבק
אריה
1
" לב מלכים ושרים ביד ה' " ששואלים מה הבחורי ישיבה והאברכים תורמים זאת התשובה
יויו

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