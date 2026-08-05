תיעוד מזעזע: הברק ירד משמיים - ופגע למוות בשחקן הכדורגל 

טרגדיה קשה התרחשה בסוף השבוע באצטדיון סנטיפאפ שבמחוז נראתיוואט בתאילנד, כאשר ברק קטלני פגע במגרש כדורגל במהלך משחק והרג שחקן בן 24. 12 שחקנים נוספים נפצעו מהמכה הקטלנית שהתרחשה בעיצומו של משחק בטורניר האזורי.

השחקן שנהרג, ספואן אוואה בן 24, שיחק כקשר וחלוץ בקבוצה המקומית. הוא התמוטט על המגרש לאחר שהברק פגע בו ישירות, בעוד שחקנים ואוהדים נבהלו ומיהרו לעזור לו. צוותי חירום הגיעו למקום ופינו אותו לבית החולים במצב קשה, אך למרות מאמצי הרופאים הוא נפטר מפצעיו.

תיעוד מזעזע מהאירוע מראה את הרגע בו הברק פגע במגרש. בסרטון נראים שני הקבוצות משחקות בגשם עז, כאשר לפתע הבזק מסנוור מאיר את המגרש כולו. ברק עצום פוגע בקרקע ויוצר ענן עשן ולהבות, ושחקנים ואוהדים נבהלים ורצים לכל עבר.

מפקד המשטרה המקומי, תון סיריכונט, אישר את פרטי האירוע הטראגי. "למרות שצוות החירום הרפואי עשה כל מאמץ להציל אותו, הקורבן נפטר מפצעים קשים שנגרמו בתקרית", מסר. בנוסף לספואן, 12 שחקנים נוספים סבלו מכוויות במידות שונות כתוצאה מפגיעת הברק, ביניהם שחקן מלזי בן 22 בשם אליף אזהאן זולקיפלי.

המשחק התקיים במסגרת טורניר גולוק קאפ האזורי, שבו משתתפות קבוצות חובבים מקומיות ומעורבות מתאילנד ומלזיה. ספואן, ששיחק כקשר וחלוץ, הגשים זה עתה חלום ילדות כשחתם בקבוצה למחצה מקצועית FC Yala, המשחקת בליגה השלישית של תאילנד באזור הדרום.

הקבוצה פרסמה הודעת אבל מרגשת ברשתות החברתיות: "אכן, אנו שייכים לאללה, ואכן, אליו נשוב. תנחומינו למשפחתו של ספואן אוואה, השחקן החדש של FC Yala". המועדון הביע צער עמוק על אובדן השחקן הצעיר שרק החל את דרכו המקצועית.

האירוע התרחש בעיצומו של עונת הגשמים בדרום מזרח אסיה, שנמשכת בדרך כלל ממאי עד אוקטובר. בתקופה זו מתרחשות סופות רעמים תכופות והתנאים מסוכנים במיוחד לפעילויות חוץ. למרות האזהרות, משחקי כדורגל ממשיכים להתקיים גם בתנאי מזג אוויר קשים.

מומחים מציינים כי פגיעות ברק במגרשי ספורט אינן נדירות כפי שנדמה. השטחים הפתוחים והגדולים, יחד עם עמודי התאורה והמבנים המתכתיים באצטדיונים, הופכים אותם למטרות פוטנציאליות לברקים. בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים דומים ברחבי העולם, כאשר שחקנים ואוהדים נפגעו מברקים במהלך משחקים.

המשחק נעצר מיד לאחר התקרית, והשחקנים והצוותים פונו מהמגרש. הטורניר המשיך את דרכו בימים שלאחר מכן, אך עם אמצעי זהירות מוגברים ובדיקות מזג אוויר קפדניות לפני כל משחק. הרשויות בתאילנד קוראות לארגוני ספורט להקפיד על כללי בטיחות ולבטל משחקים במקרה של סופות רעמים.