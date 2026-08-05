הנסיכה הלוחמת: איזבלה תחליף שמלות ערב באימוני ירי והישרדות

איזבלה נסיכת מדנמרק מתייצבת בלשכת הגיוס ( צילום: מסך )

הנסיכה איזבלה מדנמרק עומדת להחליף את חיי הארמון במדים צבאיים: בית המלוכה הדני הודיע כי לאחר סיום לימודיה התיכוניים, תחל הנסיכה באוגוסט שירות חובה של 11 חודשים בצבא דנמרק.

איזבלה תשרת בגדוד ההוסרים של המשמר בעיר סלאגלסה, אחד מהמסלולים הצבאיים הבולטים במדינה. היא תהיה בין הראשונים שייכנסו למסגרת החדשה, שבמסגרתה הוארך שירות החובה מארבעה חודשים ל־11 חודשים. הבחירה אינה חסרת תקדים במשפחת המלוכה. אחיה, יורש העצר הדני, שירת בעבר באותו בסיס צבאי בסלאגלסה. כעת מצטרפת גם איזבלה למסורת המשפחתית, אך עושה זאת בתקופה שבה דנמרק משנה באופן משמעותי את תפיסת הביטחון שלה.

צבא דנמרק ( צילום: שאטרסטוק )

המהלך הוא חלק מתוכנית רחבה לחיזוק הכוחות המזוינים. דנמרק החליטה להרחיב לראשונה את שירות החובה גם לנשים, להאריך את משך השירות ולהגדיל בהדרגה את מספר המתגייסים. עד שנת 2033 צפוי מספר המגויסים השנתי לעלות מכ־5,000 לכ־7,500.

המחזור החדש כולל כ־1,600 מגויסים, שיחלו במסלול בן 11 חודשים. חמשת החודשים הראשונים יוקדשו להכשרה בסיסית, ולאחר מכן יעברו החיילים לשישה חודשי שירות מבצעי. הצבא הדני גם פותח מסלולים חדשים, בהם יחידות המתמקדות בהפעלת רחפנים ובטכנולוגיות צבאיות מתקדמות.

הרחבת השירות מגיעה על רקע השינויים הביטחוניים באירופה מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה. דנמרק, כמו מדינות נוספות באזור הנורדי והבלטי, מגבירה את השקעתה בהגנה ומחזקת את מוכנותה הצבאית.

במקביל, גוברת חשיבותה האסטרטגית של גרינלנד – הטריטוריה האוטונומית הנמצאת תחת ריבונות דנית. בהמשך החודש צפויה דנמרק להציב לראשונה גם חיילי חובה בגרינלנד, במסגרת משימות שעד כה בוצעו בעיקר בידי חיילים מקצועיים.

הפריסה בגרינלנד מקבלת משמעות מדינית מיוחדת בעקבות המתיחות סביב עתיד האי והעניין האמריקני הגובר באזור הארקטי. ממשלת דנמרק הבהירה כי היא מחויבת להגנה על כל שטחיה ועל כל חלק בברית נאט״ו.

כעת, בתוך השינוי הצבאי הרחב, גם הנסיכה איזבלה מצטרפת לשורות המתגייסים. עבור בית המלוכה מדובר במהלך סמלי, אך עבור דנמרק הוא משקף מציאות חדשה: בעידן של איומים ביטחוניים מתרחבים, גם בני משפחת המלוכה נקראים לעבור מהארמון אל המדים.