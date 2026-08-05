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לפחות 15 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו במהלך הלילה כתוצאה ממתקפה רוסית כבדה על בירת אוקראינה וסביבתה. לפי דיווחי חיל האוויר האוקראיני, רוסיה שיגרה במהלך הלילה 24 טילים בליסטיים וארבעה טילים נגד ספינות לעבר יעדים שונים באזור, כאשר לא דווח על יירוט של הטילים הללו בעקבות המחסור הגובר במיירטים.

התקיפה גרמה לנזק כבד למבני תעשייה ולוגיסטיקה באזור הבירה. בשירות החירום הממלכתי של אוקראינה ציינו כי "עובדי ההצלה ממשיכים לפעול בתנאים של סיכון גבוה, כאשר הסיכון לתקיפות אויב נוספות נמשך." כוחות ההצלה פועלים בשטח בניסיון לאתר ניצולים ולכבות את השריפות שפרצו במתקנים שנפגעו. מנגד, במשרד הביטחון של רוסיה אישרו את דבר המתקפה ומסרו כי צבאם "ביצע מכה מסיבית באמצעות נשק מונחה מדויק קרקעי וכלי טיס בלתי מאוישים לתקיפה לטווח ארוך." במוסקבה טענו כי היעדים שנפגעו היו "מרכזי תחבורה, לוגיסטיקה והפצה" אשר היו "מעורבים באחסון ואספקה של אמצעי לחימה שונים ומטען צבאי, כמו גם בייצור והפצה של כלי טיס בלתי מאוישים."

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במקביל לגל התקיפות בבירה, אוקראינה המשיכה לפגוע ביעדים בתוך שטח רוסיה. הלילה נפגע מרכז מיוון נוסף של רשת המסחר האלקטרוני הרוסית וילדבריס במחוז טולה, לצד נזק שנגרם לשני מבני מגורים ולמתקני תעשייה נוספים באזור. התקיפות הללו מצטרפות לסדרת פגיעות אחרונות ברשת המסחר, אשר נועדו לשבש את שגרת החיים ברוסיה.

ההסלמה הנוכחית מגיעה לאחר חודש יולי קטלני במיוחד במלחמה שנמשכת מאז 2022. במהלך יולי נהרגו באוקראינה לפחות 377 אזרחים ונפצעו 2,129 נוספים. מנגד, במשרד החוץ הרוסי דיווחו כי בשבוע האחרון של יולי נהרגו לפחות 61 בני אדם ונפצעו 327 כתוצאה מתקיפות כטב"מים והפגזות אוקראיניות.