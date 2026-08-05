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בפעם הרביעית 

תכנן לחסל את הנשיא: מעצר דרמטי במועדון של טראמפ 

גורמי ביטחון עצרו חשוד שצילם פעילות ביטחונית במועדון של הנשיא טראמפ | בכלי רכבו נמצא נשק טעון ותחמושת מסוג מיוחד | בביתו של החשוד נמצאה כמות עצומה של אמל"ח וציוד צבאי | טראמפ ניצל בפעם הרביעית מתכנון התנקשות בחייו (בעולם)

ניסיון ההתנקשות בחייו של טראמפ בבאטלר (צילום מסך )

גורמי אכיפת החוק במחוז לוס אנג'לס הודיעו אמש (שלישי) על מעצר חשוד שנתפס בסוף השבוע במועדון הגולף של נשיא ארה"ב ברנצ'ו פאלוס ורדס שבקליפורניה. החשוד, שזוהה כג'נין ג'ון טאלה בן 38 מעיר דאוני, נעצר לאחר שנתפס מצלם תמונות סטילס ווידאו במתחם תוך כדי מעקב אחר פעילות ביטחונית.

על פי הנתונים שפרסם משרד השריף של מחוז לוס אנג'לס, החשוד נעצר ביום שבת בשעה 15:30 אחר הצהריים לאחר שסוכנים פדרליים זיהו אותו כ"אדם חשוד" בשטח המועדון. הנשיא טראמפ הגיע מאוחר יותר למועדון לאירוע גיוס תרומות של הוועד הלאומי הרפובליקני.

נשק טעון ותחמושת מיוחדת

במהלך המעצר גילו שוטרי השריף כי טאלה נושא בכיסו מחסנית בת 16 כדורים המכילה תחמושת מסוג "הולו פוינט" - כדורים חלולים המיועדים לגרום לנזק מרבי. בחיפוש ברכבו של החשוד, שהיה חונה בשטח המועדון, נמצא אקדח טעון עם כדור בקנה, יחד עם מחסנית טעונה נוספת המכילה תחמושת מאותו סוג.

החשוד נעצר בחשד לנשיאת נשק סמוי ועל החזקת תחמושת חודרת שריון או אסורה. הוא הוחזק ללא ערובה, על פי רשומות בית הכלא של המחוז.

חיפוש בבית: נשק נוסף ומחברות מדאיגות

חוקרי השריף, בשיתוף עם כוח המשימה המשותף לטרור של ה-FBI, ביצעו ביום שני חיפוש בביתו של טאלה. על פי ההודעה הרשמית, בחיפוש נמצאו:

  • רובה מסוג AR שעבר שינויים בלתי חוקיים
  • אקדח נוסף מסוג 1911 קליבר .45
  • מקלט עליון לרובה מסוג AR
  • שריון גוף
  • מחסניות בעלות קיבולת גבוהה
  • כמויות גדולות של תחמושת לאקדחים ולרובים
  • שני מכשירי אותות רדיו
  • מספר מחברות המכילות "הצהרות מדאיגות"

משרד השריף לא פירט מהן ה"הצהרות המדאיגות" שנמצאו במחברות, אך ציין כי הן מהוות חלק מהחקירה המתמשכת.

"אין איום מהימן על הקהילה"

למרות חומרת הממצאים, הדגיש משרד השריף בהודעתו כי "נכון לעכשיו, חוקרים לא זיהו איום מהימן על הקהילות שלנו". עם זאת, הוסיפו הגורמים הרשמיים כי "מקרה זה מדגיש את החשיבות של ערנות, שותפויות חזקות עם סוכנויות אכיפת החוק המקומיות, המדינתיות והפדרליות, והצעדים היזומים שננקטים כדי לזהות ולחקור פעילות חשודה לפני שהיא יכולה להסלים".

על פי הבית הלבן, הנשיא טראמפ צפוי לשאת הערב נאום על מדיניות הכלכלה של ממשלו והצלחותיו בהפחתת הפשיעה. כמו כן, צפוי הנשיא להפנות ביקורת כלפי מושל קליפורניה גאווין ניוסום.

יצוין כי זהו אירוע נוסף בסדרה של ניסיונות התנקשות ואירועי ביטחון חמורים סביב הנשיא טראמפ מאז התמודד לכהונה שנייה.

דונלד טראמפלוס אנג'לסניסיון התנקשות
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