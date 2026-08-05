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מלחמת האינסוף

"החוטפים הגיעו": חיילים גוררים באלימות אזרחים לחזית המלחמה

ברקע המחסור בכוח אדם  וההתנגדות הגוברת לגיוס ברחובות אוקראינה - סרטון חדש מציג אנשי גיוס במדים חוטפים אזרחים לחזית (חדשות  בעולם) 

גיוס בכפייה ברחובות אוקראינה (צילום: מסך )

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מציג עימות דרמטי ברחוב באוקראינה סביב פעולות גיוס החובה לצבא. בסרטון נראים אנשי מרכזי הגיוס והגיוס הצבאי של אוקראינה (ה-TCK) כשהם מנסים להכניס אזרח לרכב מסחרי כחול, בתוך שניות מתאספים במקום עוברי אורח, מתערבים בנעשה ומנסים למנוע בעדם.

ברקע נשמעות צעקות: "אל תיגעו בו!", אך נראה שהחיילים נחושים יותר.

ככל שהמלחמה נמשכת, יותר ויותר אזרחים באוקראינה מתנגדים באופן פעיל לפעולות יחידות הגיוס. הם מנסים למנוע את עיכובם או גיוסם של צעירים ברחובות ושליחתם לקו החזית, בעקבות המחסור בכוח אדם בצבא האוקראיני.

גיוס בכפייה ברחובות אוקראינה
גיוס בכפייה ברחובות אוקראינה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

העימותים סביב הגיוס הפכו בשנים האחרונות לאחת הסוגיות הרגישות ביותר בחברה האוקראינית. בעוד קייב מנסה להגדיל את מספר המתגייסים ולחדש את שורות הצבא, תיעודים של עימותים בין אנשי גיוס לאזרחים ממשיכים להתפשט ברשת ולעורר ביקורת ציבורית.

חייליםולדימיר זלנסקימלחמת רוסיה-אוקראינהלשכת הגיוסצבא אוקראינה
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