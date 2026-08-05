"החוטפים הגיעו": חיילים גוררים באלימות אזרחים לחזית המלחמה

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מציג עימות דרמטי ברחוב באוקראינה סביב פעולות גיוס החובה לצבא. בסרטון נראים אנשי מרכזי הגיוס והגיוס הצבאי של אוקראינה (ה-TCK) כשהם מנסים להכניס אזרח לרכב מסחרי כחול, בתוך שניות מתאספים במקום עוברי אורח, מתערבים בנעשה ומנסים למנוע בעדם.

ברקע נשמעות צעקות: "אל תיגעו בו!", אך נראה שהחיילים נחושים יותר.

ככל שהמלחמה נמשכת, יותר ויותר אזרחים באוקראינה מתנגדים באופן פעיל לפעולות יחידות הגיוס. הם מנסים למנוע את עיכובם או גיוסם של צעירים ברחובות ושליחתם לקו החזית, בעקבות המחסור בכוח אדם בצבא האוקראיני.