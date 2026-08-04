קשה לצפייה: רחפן רוסי רודף אחרי אזרח ברחובות חרסון ותוקף

רחפן רוסי רודף אחרי אזרח ברחובות חרסון ותוקף ( צילום: מסך )

סרטון קשה לצפייה שמופץ ברשת מציג לכאורה רגע שבו רחפן תקיפה רוסי עוקב אחר אזרח באזור חרסון שבדרום אוקראינה, מתקרב אליו ולבסוף תוקף אותו.

לפי המשטרה הלאומית של אוקראינה, האירוע התרחש באזור חרסון ונמצא במסגרת חקירת התקיפות הרוסיות באזור. במשטרה האוקראינית טוענים כי הרחפנים הרוסיים הפועלים באזור משמשים לא רק נגד מטרות צבאיות, אלא גם נגד תושבים וכלי רכב אזרחיים. בתיעוד נראה האזרח כשהוא נע באזור פתוח, בעוד הרחפן נמצא מעליו ועוקב אחר תנועתו. בשלב מסוים הוא מתקרב אליו ותוקף. התמונות קשות לצפייה וממחישות את הסכנה שבה מתמודדים תושבי חרסון, הנמצאים תחת איום מתמשך של רחפנים הפועלים בסמוך לאזורי מגורים.

קשה לצפיייה: רחפן רוסי רודף אחרי אזרח ברחובות חרסון ותוקף - צילום: משטרת אוקראינה קשה לצפיייה: רחפן רוסי רודף אחרי אזרח ברחובות חרסון ותוקף | צילום: צילום: משטרת אוקראינה 10 10 0:00 / 0:38

האירוע אינו עומד בפני עצמו. במהלך המלחמה תועדו בחרסון מקרים נוספים שבהם רחפנים רוסיים תקפו בני אדם וכלי רכב אזרחיים. ארגוני זכויות אדם תיעדו בעבר שורה של מקרים שבהם מפעילי רחפנים עקבו אחר תושבים במשך זמן מה לפני שהטילו לעברם מטענים.

בשל הקרבה של חרסון לקווי הלחימה, הרחפנים הפכו לאחד האיומים המרכזיים על האוכלוסייה האזרחית. הם מסוגלים לזהות אנשים וכלי רכב ממרחק, לעקוב אחריהם ולבצע תקיפה בתוך זמן קצר, כאשר לאזרח שעל הקרקע כמעט ואין יכולת להתגונן.

השימוש ברחפנים נגד אזרחים מעורר גם שאלות קשות בנוגע לדיני המלחמה. המשפט ההומניטרי הבינלאומי מחייב את הצדדים להבחין בין מטרות צבאיות לבין אזרחים ואוסר על תקיפות מכוונות נגד אוכלוסייה אזרחית. אם בחקירה ייקבע כי אדם שהיה אזרח ולא השתתף בלחימה זוהה בכוונה כמטרה ונתקף ללא הצדקה צבאית, הדבר עשוי להיחשב הפרה חמורה של דיני הלחימה ואף פשע מלחמה.

עבור תושבי חרסון, לעומת זאת, האיום מוחשי מאוד: רחפן קטן המופיע בשמיים עלול להפוך בתוך רגע מאמצעי תצפית לכלי תקיפה, והאירוע המתועד ממחיש עד כמה הפכה הלחימה באזור למלחמה שבה הסכנה יכולה להגיע ישירות מעל ראשיהם של אזרחים.