אוטובוס בשמיים: כך התלמידים בסין הגיעו הבוקר לבית הספר

המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר ( צילום: מסך )

במחוז שׂוּ'אנְוֵיי שבמחוז יונאן פועלת מערכת תחבורה הכוללת מעלית המתנשאת לגובה של כ־268 מטרים, רכבל ואוטובוס, ומאפשרת לתושבים לקצר משמעותית את הדרך.

לפי הדיווחים בתקשורת הסינית, הדרך שבעבר עשויה הייתה להימשך יותר משלוש שעות, התקצרה לכ־30 דקות. המעלית ממוקמת באזור קניון נהר ניז'ו, אחד האזורים ההרריים המרשימים במחוז. היא נבנתה כחלק ממערכת תשתיות באזור, ובמקביל משמשת גם את תושבי הסביבה. הפתרון אינו מסתכם במעלית בלבד. לאחר הירידה במעלית, הנוסעים ממשיכים באמצעות רכבל ולאחר מכן באוטובוס, וכך משלימים את המסלול לבית הספר בזמן קצר בהרבה לעומת הדרך הישנה.

המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר - צילום: רשתות חברתיות המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23

עבור התלמידים מדובר בשינוי משמעותי. במקום להקדיש חלק גדול מהיום למסע רגלי מפרך באזור ההררי, הם יכולים להגיע ללימודים ולחזור הביתה בזמן קצר יחסית.

אבל מאחורי המראות המשעשעים מסתתר שינוי תשתיתי משמעותי: מקום שבו תנאי השטח הפכו בעבר את הדרך לבית הספר למסע ארוך ומאתגר, קיבל חיבור מהיר ובטוח יותר.

הפרויקט זכה לכינוי "אוטובוס בית הספר בשמיים", והוא ממחיש כיצד תשתיות תחבורה יכולות לשנות בתוך זמן קצר את שגרת החיים של תושבים באזורים הרריים ומבודדים.

המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר - צילום: רשתות חברתיות המעלית המטורפת של סין בדרך לבית הספר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

והמעלית עצמה היא רק חלק מהסיפור. כשהיא ניצבת על דופן המצוק ומתנשאת מאות מטרים מעל הקניון, היא הפכה גם לאטרקציה מרשימה בפני עצמה.