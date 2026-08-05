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נתניהו: השקעתי 400 מיליארד שקל, אני רוצה את זה פה בתוך עשור

בראיון יוצא דופן חושף ראש הממשלה את החזון האסטרטגי החדש של ישראל, שנועד לנתק את התלות באמריקאים ולשנות את מאזן האימה במזרח התיכון (חדשות בארץ)

מטוס משלנו: נתניהו בשומר סף (צילום: מסך )

במהלך ראיון מיוחד בפודקאסט "שומר הסף" של ד"ר גדי טאוב, חשף ראש הממשלה חזון אסטרטגי חסר תקדים שיכול לשנות את פני הביטחון של מדינת ישראל לצמיתות.

נתניהו הצהיר כי בכוונתו להשקיע סכומי עתק של בין 300 ל-400 מיליארד שקלים בעשור הקרוב כתוספת לתקציב הביטחון, במטרה לבנות תעשיות נשק מקומיות שיבטלו את התלות הישראלית באספקה חיצונית.

גולת הכותרת של התוכנית, כפי שתיאר ראש הממשלה, היא פיתוח עצמאי של מטוס קרב עתידני, שיאפשר לישראל חופש פעולה מוחלט ללא חשש מאמברגו או לחצים בינלאומיים.

בין הדברים אמר נתניהו:

"אני גם רוצה להקים פה תוך עשור, אני רוצה מטוס משלנו, אני רוצה מטוס משלנו, מטוס חמקן, לא מאויש, מטוס העתיד, כי אנחנו לעולם לא יכולים לדעת אם ישללו מאיתנו את הפלטפורמות החשובות שאנחנו מקבלים כרגע מן החוץ".

לדברי נתניהו, המהלך הכרחי מכיוון שישראל חייבת לטפח "עצמאות חימושית" ולצמצם משמעותית את ההסתמכות על מדינות אחרות בעתות משבר. מדובר בשינוי תפיסתי עמוק שנועד להבטיח את קיומה של ישראל כמעצמה אזורית עצמאית לחלוטין.

ואיפה ישראל?: מטוסי המעצמות הדור הבא (צילום: ד"ש)

דברי נתניהו נאמרים על רקע המירוץ לדור הבא של מטוסי הקרב מהדור השישי. ארצות הברית מפתחת את מטוס ה־F-47 במסגרת תוכנית הדור הבא, לצד מטוס הקרב הימי העתידי F/A-XX. בריטניה, איטליה ויפן מפתחות יחד את מטוס ה־GCAP, שאמור להיכנס לשירות באמצע שנות ה־30.

צרפת, גרמניה וספרד מקדמות את מטוס ה־NGF, במסגרת תוכנית FCAS, בעוד רוסיה ממשיכה לפתח את ה־Su-57 ואת יכולות הדור הבא שלה. סין מפתחת מטוסי קרב חמקניים חדשים שצפויים להרחיב את יכולות ה־J-20, לצד תוכניות מתקדמות לדור העתיד.

הודו מקדמת את מטוס ה־AMCA, מטוס קרב חמקני רב־משימתי מתוצרת מקומית, ו־טורקיה מפתחת את ה־KAAN, שנועד להפוך לעמוד התווך של חיל האוויר הטורקי בעתיד.

בנימין נתניהומטוס קרב

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